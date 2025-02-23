دنيا بطمة تذرف الدموع في أول لقاء مع ابنتيها بعد السجن

الصباج الجديد – وكالات:

في مشهد وصفه المتابعون بـ”المؤثر”، ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تحتضن ابنتيها بحرارة وتبكي بشدة، بعدما ابتعدت عنهما طيلة فترة سجنها، عقب انتهاء مدة عقوبتها في القضية الشهيرة باسم “حمزة مون بيبي”.

ونشرت بطمة عبر قناتها في “يوتيوب” مقطع فيديو يوثق هذه اللحظات العاطفية، حيث بدا التأثر واضحًا على شقيقتها دنيا أثناء عناقها لابنتيها، وسط أجواء مليئة بالمشاعر الجياشة، وأظهر مقطع الفيديو اللحظات المؤثرة التي جمعت المغنية المغربية بابنتيها بين الدموع وفرحة اللقاء الأول لهم بعد خروج والدتهما من السجن.

وعانقت دنيا ابنتيها وسط تأثر الموجودين بالمنزل وفرحتهم الغامرة بهذا اللقاء، فضلاً عن تبادل الأحاديث معهما في أجواء عائلية حميمية.

وانتشر المقطع سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه المتابعون الذين عبروا عن تعاطفهم مع دنيا بطمة، مؤكدين أن مشهد اللقاء مع ابنتيها كان من أكثر اللحظات “إنسانية وعاطفية” منذ خروجها من السجن

وكانت بطمة قد غادرت سجن الوداية في المغرب يوم 31 كانون الثاني الماضي، بعد قضاء عقوبة السجن لمدة سنة على خلفية تورطها في قضية “حمزة مون بيبي”، وسط أجواء من التكتم والسرية.

وأدينت بطمة بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة في عرقلة سير هذا النظام، فضلاً عن بث وتوزيع أقوال وصور أشخاص دون موافقتهم عبر الأنظمة المعلوماتية، ونشر وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتم اعتقالها رسميًا يوم 31 كانون الثاني 2024، إذ جرى إيداعها بسجن الوداية لقضاء عقوبتها.