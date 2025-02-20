مبنى القشلة في بغداد يحتضن أول حدث دولي للفن التشكيلي الإسلامي في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

تحت شعار ” إنا على العهد ” أقامت مؤسسة قاف الثقافية وللمرة الأولى في العراق حدثاً دولياً للفن التشكيلي الإسلامي بإشراف المدير العام لدائرة الصيانة والحفاظ على الآثار السيد محمد البياتي وحضور المدير العام لدار المخطوطات العراقية الدكتور أحمد العلياوي وبمشاركة نخبة من الفنانين الكبار من عدة دول عربية اجتمعوا للإبداع في فضاء فني بأروقة وحدائق مبنى القشلة في بغداد بيت الجمال والتراث.

وقد تضمنت الفعاليات إقامة معرض فني ضم أعمالًا إبداعية للفن التشكيلي الإسلامي وورشا تعليمية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على جمال هذا الحدث وفنه والذي لاقى إعجاب واستحسان العدد الغفير من الحضور.

من جانب آخر استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية المدير العام لدار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عارف الساعدي، كادر مجلة Universal Colours النسخة الإنكليزية المتخصصة بالفنون التشكيلية – لندن. الدكتور علي جبر والأستاذ أمير الخطيب. وخلال اللقاء تم التباحث والاطلاع على إصدارات المجلة الخاصة بالفن التشكيلي.

الدكتور الساعدي أعرب عن تقديره للجهود المبذولة، وعبّر عن دعمه واهتمامه العالي والمستمر لهذا الفن العراقي ومكانته العالمية بين الفنون كافة، ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الفن التشكيلي العراقي على الساحة العالمية.