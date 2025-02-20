خلافه مع النجمة عفاف شعيب.. الحبس والغرامة بحق المخرج المصري محمد سامي

متابعة سمير خليل:

في ظل الانتاج المتواصل للأعمال الدرامية وارتباط نجوم الشاشة الفضية بأكثر من عمل وخاصة في مصر حيث يضج الموسم الرمضاني مثلا بالإنتاج الغزير بالإضافة لأيام السنة الأخرى، تبرز في خضم العمل مشاكل كثيرة قد تصل بعضها الى المحاكم.

مؤخرا أثار المخرج الشاب محمد سامي الجدل حول مشاكله التي ترددت بين أرجاء المحاكم المصرية، فقد قضت محكمة جنح أكتوبر، بتغريم المخرج محمد سامي، 5 آلاف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف الفنانة عفاف شعيب.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت السبت الماضي، بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين، عن تهمتي التعدي على مدير مركز صيانة سيارات، بالسب والقذف والضرب، كما غرمت المحكمة الأخير، ٥٠٠٠ جنيه عن تهمة السب و٥٠ جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج.

وبشأن قضية سب الفنانة عفاف شعيب، شهدت الجلسة الماضية، حضور شعبان سعيد، دفاع المخرج الذي طالب بالبراءة تأسيسًا على عدم توافر أركان الجريمة في القضية، مؤكدًا أن التصريحات التي أدلى بها سامي في البرامج التلفزيونية لم تكن مسيئة بل كانت ردًّا على أسئلة المذيعة.

وفي تصريحات أدلى بها أمام المحكمة، قال شعبان سعيد لوسائل إعلام: إن الاتهام الموجه لموكلي لا يستند إلى أي دليل قاطع، حيث إنه لم تُستخدم عبارات مبينة تخدش الشرف أو الاعتبار علانية، وإن ما صدر من تصريحات كان رد فعل طبيعي على الأسئلة المطروحة، وليس هناك ما يبرر اتهامًا بالسب أو القذف” .

وأضاف الدفاع ” أن النيابة العامة قد تعسفت في قيد ووصف الوقائع في القضية، لافتًا إلى وجود كيدية من قبل الفنانة شعيب لاستغلال النزاعات الشخصية والمهنية في بيئة العمل الفني، إذ لم يسند سامى لها أي أدوار في المسلسلات والأعمال الدرامية التي يخرجها نظرًا لافتعالها الكثير من المشاكل- على حد قوله.

وفي سياق متصل، قدم محامي عفاف شعيب طلبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، مطالبًا بتغطية الأضرار المعنوية والمادية التي تتكبّدها نتيجة لهذه الدعوى.

ووفق نص قرار إحالة المخرج محمد سامي للمحاكمة، فإن المتهم في 14 آذار 2024 بدائرة قسم أول أكتوبر، قام بسب المجني عليها عفاف على أحمد شعيب من خلال توجيه ألفاظ محددة تُسيء إلى شرفها واعتبارها علانية.

ويعود أصل النزاع إلى أثناء تصوير مسلسل ” آدم”، حيث اتهمت الفنانة عفاف شعيب المخرج سامي بالإساءة إليها، إذ أُجبرت على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام شديدة في الظهر لاستكمال مشاهد المسلسل.

وكان خلاف قد اندلع بين المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات، بعدما توجه سامي إلى المركز لتركيب طبقة حماية لسيارته، وعند عودته لاستلامها بعد أيام، اكتشف وجود خدوش وأتربة تحت طبقة الحماية، مما أثار استياءه، في المقابل، أصر العاملون في المركز على أن الخدوش كانت موجودة منذ البداية، ما أسهم في تصعيد الموقف وتحوله إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وعلى إثر ذلك قدم مدير مركز الصيانة تقريرًا طبيًا يثبت تعرضه للإصابات نتيجة الاعتداء عليه، مما دفع النيابة العامة إلى استدعاء الطرفين لاستكمال التحقيقات، ليتم الحكم على محمد سامي بالحبس لمدة شهرين وبينما غرم مدير مركز الصيانة بـ5 آلاف جنيه مصري عن تهمة السب، إلى جانب إتلاف السيارة.

ومحمد سامي تولد العام 1983 هو مخرج مصري ولد في القاهرة، ودرس في الجامعة الأمريكية هو الابن الوحيد لدكتور الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة الدولية د. سامي عبد العزيز ووالدته هي النائبة البرلمانية د.صبورة السيد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سليبه التعليمية وعضو مجلس إدارة كلية دار العلوم وكان لوالديه دور رئيس في بناء شخصيته القيادية وتعليمه فنون الإدارة منذ الصغر وهذا ما أضاف له كثيراً وجعلة يتطور في مجاله العملي بصورة ملحوظة، تزوج من الممثلة مي عمر عام 2010م ورزق بإبنتيه (تايا) و(سيلين).