قهّار واحسان في مسلسلين مصري وكويتي

بغداد – الصباح الجديد:

في الوقت الذي يغيب فيه عن الدراما العراقية، يخوض النجم القدير المخرج الممثل باسم قهار تجربة جديدة في الدراما العربية من خلال المسلسل المصري ” النُص” مع النجم احمد أمين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس واخراج المصري حسام علي.

تحكي قصة ” النُص” عن تغير كل شيء في حياة (عبد العزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيء السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم فيها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

يشارك في المسلسل بالإضافة لقهار وأمين النجوم: أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وعبد الرحمن محمد وحمزة العيلي ودنيا سامي وأحمد طارق وسامية الطرابلسي ومراد مكرم وياسر الطوبجي وسمر علام ودعاء حكم.

من جهته يشارك النجم العراقي الشاب أمير احسان في المسلسل الخليجي ” وحوش” والذي يعرض حصرياً على منصة شاشة ومنصة نيتيفلكس في الموسم الرمضاني، تأليف فيصل البلوشي واخراج سعيد الماروق ومحمد سلامة.

ويقدم مسلسل ” وحوش” في إطار من الغموض والتشويق مجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة أحد أبرز وأشهر الجرائم الحقيقة التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

يشارك في المسلسل ايضا نجوم الخليج: شجون الهاجري وهيا عبدالسلام وفيصل العميري وبشار الشطي وعلي كاكولي ومنصور البلوشي وعبدالله البلوشي وأحمد سعيد وعلي عبدالعزيز دشتي.