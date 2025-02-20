اتحاد الأدباء يحتفي بالباحث المسرحي صباح المندلاوي

بغداد – الصباح الجديد:

ضيّف بيت المسرح في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، الباحث المسرحي صباح المندلاوي في جلسة ثقافية عامرة بعنوان (قراءة في منجز رواد المسرح العراقي) بحضور نخبة من الأدباء والمسرحيين، وقال مدير الجلسة الدكتور علاء كريم: إن المسرح ذاكرة تنفتح على كثير من الاشتغالات، وقد ترتبط ببنية الخطاب المعرفي المتداول عبر أفق المستقبل.

واستعرض المندلاوي بداياته المسرحية منذ أن كتب أول قصة وأول مسرحية بعنوان (البخيل) في مدينته مندلي عندما كان في الصف الثاني بأكاديمية الفنون الجميلة، فضلاً عن تعامل الاساتذة المسرحيين في الاكاديمية مع طلبتهم، وهو الأمر الذي طوّر موهبتهم وصقلها باتجاه الإبداع كإبراهيم جلال وسامي عبد الحميد ويوسف العاني وقاسم محمد وجاسم العبودي وحقي الشبلي وغيرهم الكثير.

وأشار المندلاوي إلى أن كتابه (مسرحيون راحلون) الذي يضم (٤٠) شخصية عراقية مبدعة في مجال المسرح ضم ذكرياته معهم في الدرس الأكاديمي وخشبة المسرح كما ضم سيرهم الذاتية ودورهم الفاعل والمؤثر ثقافياً واجتماعياً لدرجة تأسيسهم لمسرح رصين وهادف ما زال ينعم به المسرح العراقي حتى اليوم.

ولفت المندلاوي إلى أن الكتاب سلط الضوء على روح ومكانة وتاريخ المسرح العراقي، سيما وأن هناك نية لإصدار الجزء الثاني منه الذي سيضم نخبة جديدة من مسرحيي العراق، لتشهد الجلسة في ختامها عدداً من المداخلات التي أشارت لتاريخ المسرح العراقي واستمرار نجاحه في الكتابة والتمثيل والإخراج.