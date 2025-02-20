تعاون عراقي سوداني لبحث استرداد الآثار ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية

متابعة – الصباح الجديد:

على هامش مؤتمر وزراء الثقافة لدول العالم الإسلامي، المنعقد بجدَّة التقى مدير عام دار المخطوطات العراقية الدكتور أحمد كريم العلياوي، بالأستاذ خالد علي الأعيسر وزير الثقافة والإعلام في جمهورية السودان.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره المستشار في قنصلية العراق بجدَّة، السيد محمد طارق الجبوري، ونائب المندوب الدائم عن العراق في منظمة التعاون الإسلامي السيد مصطفى العايش. استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبة السودان في الانتفاع من خبرات العراق في مجال استرداد الآثار، ولاسيما مع مخاطر الحرب، التي تدور في السودان وآثارها على الآثار والتراث ولاسيما المتاحف.

ومن جانبه أشار العلياوي إلى استعداد العراق ، عبر وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إلى التعاون في توفير التدريب ، وبناء القدرات ، لتنشيط ملف حماية الآثار، واستردادها ، ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ، مستعرضاً العمل المميز الذي تؤدِّيه وزارةُ الثقافة والسياحة والآثار العراقية ، بإشراف معالي الوزير الدكتور أحمد فكاك البدراني ، بوساطة الهيأة العامة للآثار والتراث ، من أجل استرداد آثار العراق عبر فعاليات محلية ، وإقليمية ، ودولية ، أدَّت إلى استرجاع آلاف القطع ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية ، ودعم المؤسسات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، ثمَّن الأعيسر الاستعداد العراقي للتعاون، وعرض آليات الحماية والاسترداد المتَّبعة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، مؤكداً حرص بلاده على تنظيم عمل مشترك مع العراق في هذا المجال الحيوي لحماية الآثار والتراث.