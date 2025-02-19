تحت عنوان ” تزدهر المجتمعات بفنونها ” تجمع فاديا للثقافة والفنون يقيم معرضه التشكيلي الثاني عشر في بابل

بغداد – سمير خليل:

ظاهرة فنية صحية، هي التجمعات والروابط الفنية وخاصة في الفن التشكيلي، هذه التجمعات والروابط تلعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على النتاج الابداعي للفنين التشكيليين من خلال إقامة المعرض والفعاليات التي تجمع عددا من الفنانين مع أعمالهم في مكان واحد وسط منافسة ايجابية رائعة بين المشاركين تصب في النهاية بتمتين أواصر العلاقة والاحتكاك والتأثر مما يصب في تطوير إمكانيات وتقديم الافضل.

” تجمع فاديا للثقافة والفنون ” واحد من هذه الروابط الذي يحرص وبشخص رئيسته الفنانة التشكيلية فادية النعيمي وأعضاء التجمع على إقامة المعارض التي تضم مجموعة من الفنانين التشكيليين وفي أماكن ومدن مختلفة.

مؤخرا أقام تجمع فاديا للثقافة والفنون معرضا تشكيليا مشتركا بعنوان ” تزدهر المجتمعات بفنونها ” بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل ونقابة الفنانين العراقيين في بابل على قاعة كاليري قسم الفنون التشكيلية في الكلية.

افتتح المعرض عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس الهيئة الادارية لنقابة الفنانين العراقيين فرع بابل الدكتور عامر صباح المرزوك الذي أشاد بدور الفنانين المشاركين من مختلف المحافظات، والمستويات الفنية، وإن هذه المعارض المشتركة تجسد الابداع الفني والتبادل الثقافي وتعكس المسيرة الحافلة للفن التشكيلي على الساحة الثقافية والفنية “.

رئيسة التجمع الفنانة التشكيلية فادية النعيمي قالت:

شارك في المعرض (80) ثمانون فنانا تشكيليا من مختلف محافظات العراق بأعمال وأحجام مختلفة والتي تنوعت في أساليبها ومدارسها الفنية، ما يعكس ثراء المشهد التشكيلي العراقي بالمبدعين والطاقات الفنية “.

وأكدت السيدة النعيمي على أهمية إقامة هذه المعارض الفنية المشتركة التي تساعد في دعم المواهب الشابة وتعزيز الحركة الفنية في العراق”، كما أثنت على جهود الفنانين المشاركين، مشددة على دور الفن في نشر قيم الجمال والتعبير الإنساني العميق.

المعرض شهد حضور نخبة من الاساتذة والفنانين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز للأعمال المعروضة، وفي الختام قدمت شهادات الشكر والمشاركة الى الفنانين المشاركين في المعرض.

وعن التجمعات الفنية وتأثيرها على المشهد التشكيلي ذكرت النعيمي:

تخدم هذه التجمعات التي تعمل بجهد واخلاص لتسليط الضوء على مبدعي الفن التشكيلي وإقامة وتنوع المعارض التشكيلية التي يقيمها تجمعنا بالتعاون مع مؤسسات رسمية فنية وثقافية وعلمية من أجل التواصل بين الفنانين وتبادل الخبرات والأفكار وتصحيح بعض المسارات للعمل الفني الناجح”.

وتضيف:

قبل هذا المعرض أقمنا معرضا في كلية الفنون الجميلة في السليمانية وكذلك في أربيل و دهوك وخانقين وبغداد ووزارة الثقافة ومقر الجبهة الفيلية ، كما شاركنا ضمن مهرجان ” بين ثقافتين” والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ولدينا معارض دولية أخرى قريبا”.

وختمت:

لدينا ارتباط وثيق وقوي مع أغلب دوائر وزارة الثقافة والسياحة والاثار كذلك نقابة الفنانين في بابل، ولكن لا يوجد دعم مالي للأسف”.

جدير بالذكر ان تجمع فاديا للثقافة والفنون تأسس قبل ثلاث سنوات تقريبا ولدية فريق عمل متكامل من اعلاميين واداريين وفنانين تعمل بروح الفريق الواحد.