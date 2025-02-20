بعد تأجيله لمدة عام.. رانيا يوسف تشارك بمسلسل جريمة منتصف الليل في رمضان 2025

الصباح الجديد – وكالات:

شهد مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة الفنانة رانيا يوسف، انفراجة كبيرة، خلال الأيام الماضية، حيث نجحت الشركة المنتجة في تسويقه بعد تأجيله لأكثر من عام كامل، ومن المُقرر عرضه ضمن خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2025.

وكشفت قناة “المحور” عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل “جريمة منتصف الليل”، حيث تُجسد رانيا يوسف خلال الأحداث شخصية فنانة استعراضية، تدخل في صراعات عديدة، تُسفر في النهاية عن قتل ابنتها بعد منتصف الليل، ليحاول رجال الشرطة الوصول إلى الجناة، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، ومن بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، كريم عبد الغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلّ من: ليلى سلمان، علي السبع، نوف عبد الله وآخرين، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وكان المسلسل قد أثار جدلاً واسعاً خلال العام الماضي، بعدما زعمت الفنانة ميار الغيطي، عبر بيانٍ صحفي، أنها تُعيد من خلال مسلسل “جريمة منتصف الليل”، فتح قضية مقتل ابنة المطربة ليلى غفران الشهيرة، وبدورها، قالت ليلى غفران، في تصريحات لـ”سيدتي” آنذاك، إنها ترفض تناول واقعة مقتل ابنتها في أعمالٍ فنية سواء على مستوى السينما أو التلفزيون.