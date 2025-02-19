ضمن فعالياتها لاختيار بغداد عاصمة السياحة العربية الآثار والتراث تقيم حفلاً مختصا بالعزف على الآلات الموسيقية القديمة

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكّاك البدراني واشراف رئيس الهيئة العامة للأثار والتراث السيد علي عبيد شلغم ولمناسبة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية للعام 2025 ، أقام قسم الإعلام حفلا مختصا بالعزف على الآلات الموسيقية الرافدينية القديمة قدمه الباحث الموسيقي المايسترو حسين فجر برفقة عدد من الموسيقيين على قاعة دوني جورج في مقر الهيئة بحضور وكيل وزارة الثقافة لشؤون الفنون الأستاذ قاسم طاهر السوداني ومدير عام دائرة المتاحف العامة لمى ياس الدوري ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية الحقوقي فلاح حسن الجميلي وعدد من الإعلاميين والشخصيات الفنية .

وفي كلمة الافتتاح قال رئيس الهيئة: بما أن الموسيقى هي لغة الشعوب ومقياس تقدم الحضارات وبمناسبة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية أقام قسم الإعلام وبالتنسيق مع جهات موسيقية وفنية وبجهود ذاتية هذا الحفل” .

مشيرا الى، أن الهيئة ودوائرها أعدت مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي ستقام في المتحف العراقي والقصر العباسي والمدرسة المستنصرية وطاق كسرى وعكركوف ومبنى القشلة “.

وبدأت فعاليات الحفل بنبذة مختصرة عن الآلات الموسيقية وأنواعها وهي الوترية والنفخية والإيقاعيّة مع تقديم عزف منفرد وجماعي لكل نوع منها، وفي الختام وزع السوداني الشهادات التقديرية على المشاركين.