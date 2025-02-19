على شاشة العراقية.. “النقيب” عمل درامي يحاكي قصة أسطورة الاستخبارات الشهيد حارث السوداني

بغداد – الصباح الجديد:

في معركة التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية وعلى أرض الوطن، خطَّ أبناء الرافدين ملاحم بطولية تعددت حكاياتها وقصصها بما تحمله من معاني البطولة والتضحية، في تلك المعركة التي لا تزال مواقفها منقوشة في ذاكرة الزمن، تجلت قصة الشهيد الشجاع، حارث السوداني، أسطورة الاستخبارات وصائد الدواعش والذي تمكن من اختراق عصابات داعش الإرهابية واستطاع أن يقضي على 18 انتحارياً ويكشف 20 عجلة مفخخة وأعداداً لا تحصى من العبوات الناسفة والانفلاقية وتفجيرها.

قصة الشهيد حارث، جسدت شجاعة العراقيين على مدى العصور بعد أن خط هذا البطل حكاية سيخلدها التاريخ لتكون خارطة للتضحية والشجاعة.

جسدت حكاية الشهيد حارث السوداني من خلال عمل درامي ملحمي بعنوان (النقيب) سيعرض في شهر رمضان المبارك على شاشة العراقية ضمن منحة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، لدعم الدراما، لتعطي هذه الشخصية الوطنية حقها من خلال هذا العمل الذي سيحاكي الدور البطولي الذي قام به هذا الشهيد المغوار، حتى تطلع الأجيال على حكاية ما كان لفصولها أن تنتهي برحيل بطلها.

بطل هذا العمل الملحمي الكبير، الفنان حيدر أبو العباس تحدث عند تجسيده لشخصية الشهيد حارث، قائلاً لوكالة الأنباء العراقية (واع): “مسلسل (النقيب) قد يكون الأول والأهم على مستوى الحدث الاستخباراتي، وذلك لأنه لم ينتج مسلسلا عن بطولات وصولات الاستخبارات العراقية بعد عام 2003”.

وأكد أن “المسلسل يقدم قضية وطن بعيداً عن التزييف، بأحداث تقشعر لها الأبدان ضمن مجريات حقيقية مؤلمة تثير الشجون”.