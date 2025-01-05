الزراعة: الاستعانة بأصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة لزيادة الغلة الإنتاجية

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الزراعة توجهها لتحقيق الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى زراعة أصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة تلائم أجواء العراق لزيادة الغلة الإنتاجية.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر: إن “الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة الزراعية من خلال استعمال الزراعة العضوية التي تخفض استعمال الأسمدة الكيمياوية، فضلاً عن استعمال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة التي تؤدي إلى خفض كلف الإنتاج وزيادة الربحية للمنتجين الزراعيين”.

وأضاف سهر، أن “هذا التوجه يتضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه باستعمال أنظمة الري الحديث واستعمال الطاقة الشمسية لتشغيل المشاريع الزراعية كافة، سواء كانت مضخات للإرواء أو مشاريع في الثروة الحيوانية، فالطاقة الشمسية تقلل من كلف الإنتاج بصورة كبيرة بدل الاعتماد على الوقود”.

ونبه إلى، “القيام بزراعة اصناف محلية مقاومة للجفاف والملوحة والأمراض وتلائم أجواء العراق لرفع الغلة الإنتاجية لوحدة المساحة”.

على صعيد اخر أعلنت وزارة الزراعة عن اتخاذ إجراءات لمنع انتشار أسماك البلطي في المياه العراقية، فيما اشارت الى التوجه لمنح إجازات صيد هذا النوع من الأسماك.

وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري : إن “هناك ثلاثة أنواع من أسماك البلطي المنتشرة حالياً في المياه العراقية، وهي البلطي الايوريا والبلطي النيلي والبلطي الزيلي، حيث انتشر هذا النوع الأخير من البلطي الزيلي في عام 2005 بمنطقة بابل في المسيب بالمنطقة المحصورة خلف محطة توليد الكهربائي، حيث تكون هذه المنطقة أدفأ أنواع المياه فيها”.

وأضاف الجبوري، أن “هذا النوع من الأسماك ينتشر في المياه الدافئة، كما أن انتشاره في تلك الفترة عندما عقد اجتماع في عام 2008 بمديريات الزراعة في المناطق الجنوبية لم يؤشر في محافظة بابل”.

وأوضح أن “البلطي النيلي تصل أوزانه تقريبا الى حدود 400 غرام كحد أقصى وهو غير مرغوب فيه في العراق، إذ يتكاثر بشكل سريع تصل الى 4 مرات في السنة، وكذلك يتحمل نوعية المياه المتدهورة”، لافتاً إلى أن “هذا النوع من الأسماك مضر جدا في البيئة وينتشر بشكل سريع لسرعة تكاثره، كذلك تعمل هذه الأنواع الثلاثة على منافسة الأحياء والأسماك المحلية حيث تعمل على منافستها في الغذاء والإضرار في البيئة”.

وأشار إلى أنه “للحد من هذه الأسماك يمكن منح إجازات لغرض صيد هذه الأسماك وعمل مسحوق سمكي “بروتين سمكي” لغرض الاستفادة منه”.