حرصاً من وزارة النفط على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري ومتطور

اعلام الشركة

تعلن الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات عبر بوابة أور الإلكترونية، ابتداءً من 1-1-2025.

ندعوكم للاستفادة من هذه الخدمة السهلة والمرنة من خلال الرابط الرسمي الموضح أدناه.

https://eservice.ur.gov.iq/customer/applyService/10730

مستشفى الشعب يباشر فعلياً باستقبال المراجعين

بغداد – الصباح الجديد

باشر مستشفى الشعب امس السبت، باستقبال المراجعين بشكل فعلي.

وقد فتح “مستشفى الشعب أبوابه لاستقبال المراجعين في عدد من التخصصات الاستشارية والطوارئ”.، مشيرا الى أن “المستشفى شهد اقبالاً واسعاً من المراجعين الذين بدأوا بتلقي العلاجات وفي جميع الاختصاصات”.

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مستشفى الشعب العام في العاصمة بغداد، أحد المشاريع المتلكئة”.

وأضاف أن “السوداني أعلن عن اعتماد الإدارة المشتركة لتشغيل المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.