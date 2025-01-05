بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إنه “كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى”.
وأضاف، أنه “يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها”.
الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات
بغداد – الصباح الجديد
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