الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية تلكأت منذ سنوات

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مراحل إنجاز متقدمة في 5 مشاريع سكنية كانت متلكئة منذ سنوات بعدة محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار: إنه “كان هنالك 49 مشروعاً سكنياً في المحافظات غالبيتها متلكئ وحالياً وصلنا لنسب إنجاز متقدمة في 5 مشاريع منها في محافظات الأنبار والديوانية والنجف الأشرف وواسط وديالى”.

وأضاف، أنه “يجري التنسيق للعمل بباقي المشاريع السكنية الأخرى المتلكئة بغية إعلانها كفرص استثمارية أو إحالتها إلى المحافظة المعنية لإكمالها”.