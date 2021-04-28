خليجي 25 في ضيافة البصرة

اخيرا، نجحت الجهود العراقية الرسمية والشعبية والرياضية والإعلامية بالظفر بفرصة إستضافة النسخة المقبلة لكأس الخليج العربي (خليجي 25)، ضيافة كريمة في مدينة البصرة ثغر العراق الباسم إثر تصويت المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج بعد اجتماعه في الدوحة أول أمس على إقامة البطولة في العراق واستضافتها في مدينة البصرة بشكل رسمي بعد اعتذار دولة قطر عن استضافتها والتي دعمت اقامتها على ملاعبنا خلال شهر كانون أول المقبل او الشهر الذي يليه، وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد قرر نهاية آذار الماضي الاعتذار عن استضافة البطولة، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم يدعم فيها استضافتنا لها.

الجهود العراقية والاستعدادات الحثيثة لاستضافة هذه البطولة توجت بزيارة وفد من الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي في وقت سابق محافظة البصرة والذي اشاد إشادة كبيرة بجاهزية البصرة لاستضافة البطولة وإعتماد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (سعة 65 الف متفرج) والميناء (30 الف متفرج) لإقامة مباريات البطولة، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم ايضا مركزا طبيا متطورا ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعبا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

البطولة التي تشارك بها منتخبات الدول الغافية على سواحل الخليج العربي بالاضافة لمنتخبنا الوطني والمنتخب اليمني تعتبر منتخبنا وكرتنا العراقية التي نقدمها ملح البطولة وعنوان إثارتها، فمنذ المشاركة العراقية الاولى في النسخة الخامسة عام 1979 والتي احتضنتها العاصمة الحبيبة بغداد وتوج بها منتخبنا بجدارة وإستحقاق كاسرا الاحتكار الكويتي الذي هيمن على النسخ الاربعة السابقة والجمهور الخليجي يترقب المشاركة العراقية بلهفة كبيرة، تبعها منتخبنا بالفوز بالنسختين السابعة عام 1984 في سلطنة عمان والتاسعة عام 1988في المملكة العربية السعودية قبل ان تحرم حرب الخليج بداية تسعينيات القرن الماضي منتخبنا من المشاركة لغاية عام 2004 حيث عادت المشاركة العراقية بعد سقوط النظام البائد،

وكانت بطولة كأس الخليج العربي والتي تعد كبطولة كأس عالم بالنسبة للدول المشاركة فيها قد انطلقت عام 1970 في دولة البحرين بمشاركة اربع منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والدولة المضيفة البحرين، البطولة الثانية عام 1972شهدت مشاركة الامارات العربية المتحدة، تلتها سلطنة عمان في البطولة الثالثة عام 1974 ثم العراق في الخامسة عام 1979 واليمن في النسخة السادسة عشرعام 2003 ، ومنذ انطلاقها لغاية النسخة الاخيرة (الرابعة والعشرين) عام 2019 والتي توجت البحرين بطلة لها بعد تغلب منتخبها في المباراة النهائية على نظيره السعودي بهدف نظيف، يحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بكأسها بعشرة مرات، تليه منتخبات العراق وقطر والسعودية بثلاثة القاب لكل منهم، ولقبين لكل من منتخبي الامارات وعمان ثم منتخب البحرين بلقب واحد.

عموما يترقب جمهورالكرة العراقية موعد اقامة البطولة وهو الجمهور المثالي بين جماهير الدول المشاركة والذي أثبت في جميع اللقاءات الكروية الكبيرة انه بمستوى الطموح والمسؤولية وهذا ماتجلى خلال استضافتنا بطولة غربي آسيا عام 2019 وزيارة المنتخب الكويتي الشقيق للعراق خلال شهر كانون الثاني المنصرم للقاء منتخبنا الوطني وديا في ملعب البصرة والذي انبهر بالحفاوة والترحيب والتشجيع وطيب الضيافة.

سمير خليل