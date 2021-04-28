الكاظمي يتعهد بدعم حكومي لإنجاح خليجي 25

منح البصرة حق تضييف البطولة

متابعة ـ الصباح الجديد:

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدعم حكومته لضمان نجاح بطولة خليجي 25 والتي فاز بتنظيمها العراق.وقال الكاظمي في تغريدة، «خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء». ‏

واضاف، أن «ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب».وأكد بالقول، «ستقدم الحكومة كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق».

وبارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للجماهير الرياضية مساء أول أمس، اختيار البصرة رسميا لتنظيم بطولة خليجي 25.. وقال في بيان نشره حساب الوزارة الرسمي عبر فيسبوك: «نثمن الدعم الكبير من الحكومة العراقية، على رأسها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي».وأكد درجال أن الوزارة عملت كفريق واحد مع محافظة البصرة والهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.

وأشار إلى أن تلك الجهود «تكللت بالنجاح بتناغم ودعم كبيرين جدا من الأشقاء في الخليج عبروا عنه صراحة بإيثار» بحسب البيان.وتابع بالقول: «لا يسعنا إلا أن نقدم لهم أسمى آيات الشكر والامتنان، مؤكدين للجميع أن العمل الفعلي الكبير بدأ منذ اللحظة نحو تحضير البصرة على أفضل صورة ممكنة».وأكد: «نحن واثقون بأن البطولة ستكون هي الأكبر والأجمل».

وقدم درجال الشكر والتقدير إلى الإعلام الرياضي والجماهير العراقية وجميع الفرق واللجان التي وقفت مع مساعي العراق لاستضافة البطولة.وشدد على أن «الدعم المقبل الذي باركه الأشقاء في الخليج هو السعي لرفع الحظر كليا عن الملاعب العراقية، وهو ما سيحصل بعون الله وتضافر جهود الأشقاء والأصدقاء معنا».

وواصل الوزير حديثه بالقول: «المرحلة الأولى من العمل لكسب تنظيم البطولة انتهت اليوم بالنجاح. الصفحة المقبلة هي الأهم والأكثر جهدا وتتطلب سعينا جميعا لإكمال جميع الاحتياجات وتوفير الأجواء الأفضل للبطولة.وأتم بقوله: «سنتوكل على الله بجهد وعزم لا يلين ومعنا جمهور رائع وكبير يدعمنا وهو رهاننا الأكبر للنجاح المبهر».

ووافقَ المكتبُ التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملفٍ رسمي لاستضافة الحدث الخليجي. . وقالَ رئيسُ الهيأة التطبيعية، إياد بنيان: سعداءٌ جداً بهذا القرار، إنه من دواعي الفخر أن يحتضن العراق بطولة الأشقاء بعد التصويت الرسمي على حق الاستضافة، مباركٌ لجميع العراقيين عودة بطولة الخليج إلى العراق، وفي البصرة تحديدا بعد غيابٍ طويل.

ووجهَ رئيس الهيأة التطبيعية شكرهُ وتقديره الكبيرين إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع الملاكات الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت وجاهدت لكي تقام البطولة في العراق، وينتظرنا عملٌ كبير كي نستعد من الآن للعرس الخليجي. كما تقدمَ بنيان بوافر الشكر والتقدير إلى الاتحادات الخليجية التي دعمت ملف العراق بقوة لاستضافة خليجي 25 في البصرة، وكذلك المطالبة بدعم ورفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية كافة.

من جانبه، باركَ رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، راشد بن حميد النعيمي، للعراق نجاحه في الفوز بتنظيم خليجي 25 بالإجماع، مؤكداَ ثقته بإقامة بطولة استثنائية. وأشارَ النعيمي إلى: أن الاتحاد الإماراتي يضع كل إمكانياته وخبراته في خدمة الكرة العراقية، وكذلك دعمه الكبير لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.وكانَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد شارك في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم واتحادي العراق واليمن.

وأكدَ النعيمي: اننا داعمون وبقوة لملف العراق لاستضافة بطولة خليجي 25، ونحن سعداء بحصول بلاد الرافدين على حق الاستضافة، حيث جاءت الموافقة بالإجماع، ونأمل أن تكون محافظة البصرة جاهزة من جميع النواحي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الخليجي، وتلبي متطلبات الاستضافة، فجمهور بلاد الرافدين توّاق لهذه البطولة الغالية، وهو رياضي بامتياز، كما أنه أهم أسرار نجاح الكرة العراقية وتطورها. مشيراً إلى: أن العراق مهد الحضارة وبلاد العلم والمعرفة.