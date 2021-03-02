كورونا يغيب النجم السابق صباح عبد الجليل

محمد صادق السامرائي:

غيب الموت صباح يوم الاحد 28/شباط / 2021م في العاصمة بغداد نجم الكرة السابق والمدرب صباح عبد الجليل اثر مضاعفات فايروس كورونا اللعين الذي تسبب برحيل المع نجوم الكرة العراقية في العام الماضي، واصيب الراحل صباح عبد الجليل بالفايروس قبل سبعة ايام مر خلالها بحالة صحية سيئة قبل ان يفارق الحياة.

ولد الراحل صباح عبد الجليل 1/تموز / 1951م.. يعد اللاعب صباح عبد الجليل احد نجوم السبعينات من القرن الماضي انضم الى صفوف المنتخب الوطني عام 1975م .وبرز في بطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم في عام 1976م التي اقيمت في قطر وهي اول مشاركة لمنتخبنا الوطني في بطولات كاس الخليج وسجل 4 أهداف في البطولة في 29/اذار / 1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة امام منتخب البحرين وسجل هدف في مرمى البحرين وفي 1/نيسان/ 1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة امام منتخب السعودية وسجل هدف في مرمى السعودية وفي 6/نيسان/ 1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة امام منتخب الامارات العربية المتحدة وسجل هدف في مرمى الامارات وفي 8/نيسان/ 1976م خاض منتخبنا الوطني مباراة امام منتخب الكويت وسجل هدف في مرمى الكويت .وتألق سنوات مع المنتخب الوطني في تلك الفترة .وتوج بلقب الدوري العراقي لكرة القدم مدرباً عندما اشرف على قيادة الغريمين نادي الزوراء عام 2001م ونادي القوة الجوية عام 2005م واشرف على تدريب نادي نفط ميسان ونادي النفط وعمل مديراً رسمياً للمنتخبات الوطنية، اخر محطاته كانت مدربا لمنتخب الصم والبكم لكرة القدم، نسال الله ان يرحمه واسكنه فسيح جناته.

إلى ذلك، أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن عميق مشاعر التعزية والمواساة إلى اسرة كرة القدم العراقية بوفاة النجم الدولي السابق والمدرب صباح عيد الجليل، الذي توفي عن عمر يناهز 69 عاماً، بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة : باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، نعرب عن عميق الحزن لرحيل المدرب القدير واللاعب الدولي السابق صباح عبد الجليل ،ونتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وعموم اسرة كرة القدم العراقية.وأضاف: كان انتشار فايروس كورونا أصعب اختبار طبي نواجهه في هذا الزمن، ونحن نشعر بالحزن العميق لوفاة أحد المدربين البارزين في القارة الآسيوية مستذكرين بصماته الإيجابية كلاعب دولي سابق،ومنجزاته كمدرب طموح على سوية عالية من الكفاءة والأخلاق الرفيعة.