إنتر يتجاوز جنوى بثلاثية ويحافظ على صدارة الـ»سيري أ»

كين يعادل محرز وبيل يسجل رقما تاريخيا في إنجلترا

العواصم ـ وكالات:

حقق إنتر فوزاً مريحاً على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة اول امس في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (1) وماتيو دارميان (69) والتشيلي ألاكسيس سانشيز (79) ثلاثية إنتر. وحافظ إنتر على صدارة الـ»سيري أ» برصيد 56 نقطة.

وأعلن فريق المدرب أنطونيو كونتي عن نيته باكراً، إذ افتتح التسجيل بعد 32 ثانية فقط حين انطلق بهجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي مررها للبلجيكي روميلو لوكاكو، فتقدم بها الأخير قبل أن يسددها أرضية قوية على يمن الحارس ماتيا بيرين، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل «نيراتسوري» ضغطه وكان قريباً جداً من تعزيز تقدمه في أكثر من مناسبة، إلا أنه عجز عن استثمار الفرص التي سنحت له ليبقى الهدف المبكر الذي سجله لوكاكو الفاصل بين الفريقين مع الوصول إلى صافرة نهاية الشوط الأول.وجاء الشوط الثاني باهتاً في دقائقه الأولى، إذ لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر وذلك حتى الدقيقة 69 حين تحول لوكاكو إلى صانع ألعاب بتمريره كرة الهدف الثاني لإنتر والذي سجله ماتيو دارميان بتسديدة أرضية بعيداً عن متناول بيرين، ضامناً إلى حد كبير النقاط الثلاث لفريق كونتي والهزيمة العاشرة لجنوى.وحسم إنتر الأمور نهائياً لصالحه حين أضاف البديل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث بكرة رأسية في الدقيقة 79 بعد ثوان معدودة على دخوله بدلاً من لاوتارو مارتينيز.ألغى الحكم في بادئ الأمر بداعي التسلل، لكنه عاد واحتسبه بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».

من جانب اخر، افتتح توتنهام، التسجيل مبكرًا أمام ضيفه بيرنلي، في المباراة الجارية حاليًا ضمن لقاءات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.جاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة الثانية، بعدما تابع جاريث بيل عرضية أرضية من هيونج مين سون، مسددًا كرة مباشرة سكنت الشباك، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة (15).. وبحسب أرقام «أوبتا»، فقد سجل بيل، الهدف بعد 68 ثانية، وهو أسرع هدف يسكن شباك بيرنلي في تاريخ مشاركاتهم بالبريميرليج.وبات سون، رابع لاعب يساهم في تسجيل 20 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، رفقة كل من برونو فيرنانديز، وهاري كين، إضافة إلى محمد صلاح.وهذا هو ثامن هدف يسجله كين في شباك بيرنلي، ليعادل رقم رياض محرز كأكثر من سجل في شباك بيرنلي.

إلى ذلك، تغلب موناكو على ضيفه ستاد بريست بثنائية نظيفة، في مباراة أقيمت الأحد على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (ليج أ).. سجل لاعب الجبل الأسود ستيفان يوفيتيتش الهدف الأول لصاحب الأرض (ق76)، وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء تمكن الألماني كيفن فولاند من تسجيل الهدف الثاني (ق90).. وبالانتصار رفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط خلف ليون الثالث، أما بريست فتجمد رصيده عند 31 نقطة بالمركز الثالث عشر بترتيب (ليج أ).

وتعادل لانس أمام مضيفه أنجيه بهدفين لكل منهما، وعلى ملعب (ريموند كوبا)، سجل لأصحاب الأرض كل من لويس دوني (ق5) وتوماس مانجاني (ق10) من ركلة جزاء.في حين أحرز للضيوف اللاعب جوناثان كلاوس في الدقيقة (22) وأرنود كاليمويندو (ق90+2).. وبهذا التعادل، رفع أنجيه رصيده من النقاط إلى 36 في المركز العاشر، ولانس إلى 41 نقطة في المركز السادس.

وفي الجولة ذاتها، فاز لوريان على ضيفه سانت إيتيان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب (دو موستوار).. وسجل المهاجم أرماند لورينتي هدفي أصحاب الأرض في الدقائق (66 و86).. في حين

أحرز للضيوف اللاعب هارولد موكودي في الدقيقة (14).. وبهذه النتيجة، رفع لوريان رصيده إلى 24 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 30 نقطة في المركز الـ15.

وتمكن أيضا فريق نيم من التعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام ضيفه نانت في اللقاء الذي أقيم على ملعب (ديس كوستيريس).. وتقدم الضيوف أولا عن طريق اللاعب لودوفيك بلاس في الدقيقة (27)، وذلك قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق اللاعب موسى كونيه (ق76)، وبهذا التعادل، رفع كل من نيم ونانت رصيديهما إلى 25 و24 نقطة في المركزين الـ18 والـ19، على الترتيب.كما تعادل أيضا فريق ستاد ريمس أمام ضيفه مونبلييه سلبيا في اللقاء الذي احتضنه ملعب (أوجيست دولون).. وبهذه النتيجة، رفع مونبلييه رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، وريمس إلى 31 نقطة في المركز الـ13. .