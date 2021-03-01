ياسر ضياء الدين.. رحلة نجاح في رياضة الدراجات

بغداد ـ فلاح الناصر:

يملك بطل رياضة الدراجات الهوائية، ياسر ضياء الدين، مسيرة حافلة بالنجاحات والتفوق في الرياضة التي انتمى إليها في العام 2000 لاعبا ضمن فريق نادي الصناعة، مقتفيا اثر والده المدرب ضياء الدين عباس الخفاجي.

يمثل ياسر، متسابق السرعة، فريقه نادي الصناعة، بنجاح واسهم في نجاح الفريق للتتويج بلقب دوري أندية العراق للمواسم الماضية، اذ بسط الفريق بجهود اللاعبين وملاكهم التدريبي بقيادة ضياء الدين عباس ومساعده حسين كاتب ومشرف الفريق شامل سلمان ودعم إدارة النادي، بسط نفوذه على ألقاب السنوات الماضية، ويتطلع الفريق إلى تجديد زعامته وهو يستعد للمشاركة في بطولة الموسم الجديد.

يقيم الفريق تدريباته في مضمار النادي بمشاركة لاعبي فئتي الشباب والمتقدمين، ويؤدي تدريبات القوة في قاعة الحديد بالنادي، ثم يكمل مسيرة التدريبات على الطريق السريع «محمد القاسم باتجاه الشعلة والمطار وابو غريب» بانتظام اللاعبين ومن خلفهم سيارة النادي التي تضم الملاك التدريبي ومشرف الفريق وميكانيكي خاص بصيانة الدراجات الهوائية للاعبي فريق الصناعة حامل لقب دوري الأندية، ويضم مجموعة شباب ومتقدمين يدافعون عن الوان النادي بينهم متسابقي بغداد ياسر ضياء الدين واحمد كاظم وسجاد محمد ومصطفى ابراهيم واخرين، إلى جانب لاعبين من سكنة المحافظات ( احمد مهند من الموصل، اياد محمد من كركوك)، يؤدون تدريباتهم في محافظاتهم ويلتحقون بين فترة واخرى باقرانهم في نادي الصناعة.

وفي العودة للحديث عن نجم الفريق، ياسر، فقد تفوق في بداياته، اذ لعب في بطولة اقيمت بالاردن واستطاع ان يفوز بالمركز الاول في سباقين والمركز الثاني في سباق ثالث، وتوالت نجاحاته محليا، مما اسهم في دعوته على لتمثيل فريق الدغارة على سبيل الإعارة في المشاركة ضمن بطولة الاندية العربية واقيمت في البحرين عام 2006، وحصل فيها اللاعب على الوسام الفضي.

اما في العام 2007، فقد احرز الوسام الذهبي للبطولة العربية التي اقيمت في جمهورية مصر العربية، بعدها اشترك في العديد من المحافل على صعيدي النادي والمنتخبات الوطنية، واخر مشاركاته كانت في العام 2019، ضمن البطولة العربية التي ضيفتها مصر.

وبالنسبة على الصعيد المحلي، فقد سجل حضورا مميزا منذ ولوجه عالم رياضة الدراجات الهوائية، اخرها في الفوز بالمركز الاول في بطولة اقيمت في الحبانية لقطع مسافة 120 كم، اذ توج فريقه بالمركز الاول في منافسات اقيمت بمشاركة سبعة أندية من شتى محافظات العراق.

في فترة الحظر الصحي، يؤدي المتسابق تدريباته في منزله معتمدا على الجهاز الإلكتروني الثابت، يكمل تحضيراته بعدها بتطبيق شروط التباعد الاجتماعي والجانب الصحي ليتوجه مع دراجاته في الهواء الطلق وعبر الطريق السريع للبقاء في درجة جاهزية لاية مشاركة على صعيد النادي او المنتخب الوطني.

واسوة باللاعبين في رياضة الدراجات، فان ياسر، يمني نفسه برؤية مضمار خاص برياضته المفضلة كما يوجد في دول الجوار، عربيا واقليميا، اذ يؤكد ان غياب المضمار والطريق الخاص بالمتسابقين، يعرض اللاعبون إلى مخاطر الطريق بصورة مستمرة، وهناك من دفع حياته ثمنا للمخاطرة هذه.

ويصف ان رحلة متسابق الدراجات جميلة، اذ يمر في سباقه بمحطات عدة، سواء كان بحر او طبيعية او مناطق سكنية اثناء السباقات، وهذه الرحلة تعد مفيدة ليست فقط على صعيد المنافسة والفوز بالكؤوس، لكنها تمنح المتسابق ايضا الهواء النقي في رحلته بالهواء الطلق.

وفي رؤيته للابرز عربيا، اشاد بتجارب الجزائر والكويت، فيما وصف الإمارات بانها تحقق طفرات نوعية على صعيدي القارة والعالم في تنظيم وتضييف البطولات ودعم المنافسات التي تشهد مشاركة ابطال اللعبة من شتى الدول.

يرى المتسابق الدولي، ان اندية الدراجات سيتوفر لها دافعا جيدا في التفوق ممثلا بافتتاح فرعا لشركة (ولر) الايطالية وصاحبها فيصل الصالح، التي ستكون خير عون لتهيئة متطلبات رياضة الدراجات للأندية والمنتخبات الوطنية.

يتابع المتسابق ياسر ضياء الدين، نجوم اللعبة ، سيما السلوفيني تادي بوغاتشار المتوج بلقب بطولة طواف دبي بالنسخة الثالثة مؤخرا، وتستهويه منافسات التنس العالمية للمحترفين وكذلك بطولات الريشة الطائرة، في حين يشجع فريق نادي الزوراء لكرة القدم.