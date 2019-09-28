هايلي بالدوين تودّع العزوبية مع جاستن بيير

الصباح الجديد – وكالات:

يقترب موعد احتفال عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين بزواجها من النجم الكندي جاستن بيبر هذا الأسبوع في جنوب بلدة كارولاينا، وأقامت هايلي حفل وداع للعزوبية.

وأقامت هايلي بالدوين، 22 عامًا، حفل وداع عزوبية مع صديقاتها المفضلات بينهن عارضة الأزياء كيندال جينر في ولاية كاليفورنيا، إذ بدأن بعشاء فاخر ثم توجَّهن الى أحد النوادي الليلية لاكمال الحفل بحضور عدد من المقربين لببير ولبالدويـن.

وتألَّقت هايلي بفستان أبيض، وأسدلت طرحة بيضاء على شعرها الأشقر، واختارت أكسسوارات من الماس، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء كريستال مُرَّصع بالمجوهرات حتى بدت كأنها اميرة من اميرات والت ديزني.

ورصدت عدسات الباباراتزي هايلي وصديقتها تركضان وتضحكان، وبدا على هايلي الإحراج.

هايلي عارضة أزياء أميركية. وهي أبنة الممثل ستيفن بالدوين، وتم الإعلان عن خطبتها من جاستن بيير يوم السابع من تموز يوليو لعام 2018.