جزيرة اسكتلندية جميلة للبيع بسعر شقة

الصباح الجديد – وكالات:

جرى طرح جزيرة خاصة، تتواجد قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا، للبيع في الأسواق مقابل سعر لا يصدق، على وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن جزيرة “إنش”، التي لا تبعد كثيرا عن منطقة أوبان الاسكتلندية، تضم منزلين ريفيين، إضافة إلى كهف، كان يعيش فيه مالك الجزيرة السابق في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2003.

وتقول الشركة المكلفة ببيع الجزيرة “داوسنز” إن “إنش واحدة من أرخبيل سلات، الذي يضم أيضا جزر سيل وإيسدال ولوينغ”.

وجرى عرض الجزيرة للبيع مقابل 125 ألف جنيه إسترليني فقط (153 ألف دولار)، أي أقل من سعر شقة في وسط العاصمة إدنبرة.

ويُزعم أن المالك السابق للجزيرة، ديفيد بريلي، الذي يتحدر من العاصمة البريطانية لندن، عاش نمط حياة متواضع للغاية في كهف الجزيرة.

وتوضح “داوسنز” أنها غير متأكدة مما إذا كان الكهف صالحا للسكن، مضيفة “ربما يمكن استعماله كإقامة ثانوية”. وشهد سوق العقارات في المملكة المتحدة ككل زيادة بنسبة 2.2 في المئة خلال 2018. ولم توضح الصحيفة سر السعر المتدني للجزيرة، وما إذا كان بسبب كونها نائية، أم أن الأمر يعزى لأسباب أخرى تتعلق بمزاد أو خلافه.