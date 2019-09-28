جهاز جديد لمكافحة الصلع

الصباح الجديد – وكالات:

ابتكر مهندسون من جامعة ويسكنسون في ولاية ماديسون الأميركية، جهازا جديدا رخيص الثمن لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة الاعتيادية لمعالجة الصلع من دون أن يلاحظه أحد.

وتمكن المهندسون تحت إشراف البروفيسور، سودون وانغ، من تجاوز هذه العقبات، وابتكار جهاز لاسلكي يتغذى من حركة الشخص، ما يستبعد الحاجة إلى بطارية كبيرة. في الوقت الذي يحفز فيه الجهاز فروة الرأس بنبضات كهربائية منخفضة، تساعد على استعادة نمو الشعر، كما أن تأثير الجهاز لا يتوغل إلى أعمق طبقات فروة الرأس العليا، فلا يسبب أي أعراض جانبية.

واختبر المهندسون الجهاز على فئران مخبرية حلق شعرها، ومجموعة أخرى أعطيت مستحضرا طبيا يساعد على نمو شعرها، والمجموعة الثالثة أعطيت محلول ملحي، فكانت النتيجة أن شعر فئران المجموعة الأولى استعادت شعرها أسرع من فئران المجموعتين الأخريين.

وينوي المبتكرون اختبار الجهاز على حيوانات تمت زراعة جلد الإنسان في مناطق من جسمها، قبل اختباره على الإنسان. لكن المثير في الأمر، أن البروفيسور وانغ اختبر الجهاز على والده الأصلع، وبعد مضي شهر نما شعر رأسه ثانية بالفعل ما يعزز الامل بان يكون الاكتشاف هذا ثورة في هذا المجال.