محاضرات وورش عمل في الجودة ومايكروسوفت وبرامجه والقيادة الجامعية والتخطيط الاستراتيجي

مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتبنا في البصرة متابعاته لأنشطة وفعاليات رئاسة جامعة البصرة وكلياتها ومراكزها العلمية بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام الجامعة .

وفي متابعة لفعاليات مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة كانت لنا هذه التغطية .

اساسيات ادارة الجودة الشاملة

فقد نظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة محاضرة الكترونية عن اساسيات ادارة الجودة الشاملة ، وتهدف المحاضرة الى غرس مفاهيم ادارة الجودة الشاملة لدى المشتركين لتحقيق نتائج وأداء أفضل .

وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة عروبة رشيد علي شرحاً مفصلاً عن إدارة الجودة و التركيز على الزبائن و إدارة موارد بشرية متميزة و عمليات فعالة و أخطاء شائعة عند تطبيق الجودة و دور القيادة و التحسين والتطوير المستمر ، وإدارة التغيير.

دورة عن استخدامات ماكروسوفت وبرامجه

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة دورة عن استخدامات ماكروسوفت وبرامجه

وتهدف الدورة ال تعريف المشتركين عن المهارات الكتابية باستخدام برنامج ماكروسوفت ورد 2010

و تضمنت الدورة التي قدمها التدريسي حيدر ياسر ناصر شرح مبسط و تفصيلي لبرنامج الوورد 2010 وتطبيقاته في المؤوسسات والطلبة اختصار الوقت و الجهد والحصول على الاشكال الكتابية المنسقة و المرتبة.

وأوصت الورشة بضرورة الاستمرار باستخدام البرامج المكتبية لمواكبة التطورات العلمية في مجال العمل والتي من شانها تقليل الوقت و الجهد لكل من الموظف و المراجع خدمت للمصلحة العامة.

ونظم المركز ورشة عبر الانترنت عن القيادة الجامعية ضمن مشروع رصانة ، وتهدف الورشة الى ابراز اهمية القيادة الادارية لعموم المنظمات وخصوصاً الجامعية والارتقاء بأداء المديرين ليصبحوا قادة.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عبدالرضا فرج نظرة عامة على القيادة الادارية وتحديد مصادر قوة القائد ومقارنة بين القيادة والادارة (القائد المدير) وأساليب القيادة وبيان نظريات القيادة منها القيادة الكاريزمية والتحويلية و الخادمة والاستراتيجية والمنائية.

وأوصت الورشة بضرورة تبني منهج اعداد القيادات الادارية بالجامعة كأطار و ممارسات واشتراطات لتشغل المناصب القيادية والإدارية .

ونظم المركز ورشة عبر الانترنت عن ادارة التغيير وضمن مشروع رصانة.، وتهدف الورشة الى تسليط الضوء على احد الموضوعات المهمة والاساسية في الادارة المعاصرة الا وهو التغيير الاداري وبيان الدور الكبير و المؤثر الذي يقوم به في نمو و تحسين اداء المنظمات على اختلاف انواعها لمواكبة التطورات الحاصلة في بيئات الاعمال المختلفة.

وتضمنت الورشة التي قدمتها الدكتورة عروبة البدران مفهوم التغيير الاداري واهميته في المنظمات على اختلاف انواعها والتمييز من الناحية التنظيمية والادارية و الفرق بين التغير والتغيير وتوضيح أهم مصادر التغيير الإداري ومجالاته في المنظمات و الإجابة بشكل مفصل مع الامثلة على السؤال الاتي كيف ابدأ بعملية التغيير.

وأوصت الورشة باستثمار ما تناولته من مفاهيم وموضوعات وأمثلة واقعية من اجل تطبيقها على الواقع العملي للمديرين والموظفين بمختلف مستوياتهم التنظيمية .

عشر مهارات يبحث عنها أصحاب العمل

ونظم المركز ورشة عبر الانترنت عن عشر مهارات يبحث عنها أصحاب العمل ضمن مشروع رصانة.

وتهدف الورشة الى توضيح المهارات العشر الواجب التحلي بها من قبل أي مسؤول اداري او قيادي او ما يطلق عليها بالمهارات الهامة.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور رفعت عبدالله جاسم الحديث عن عشر مهارات اساسية يجب أن يتصف بها القادة والمدراء والمكونات الاساسية لكل مهارة من هذه المهارات ليكون بالإمكان التدرب عليها وإتقانها.

فهم النفس والتعامل مع الاخرين

كما نظم المركز ورشة عن فهم النفس والتعامل مع الاخرين ضمن مشروع رصانة.

وتهدف الورشة التي هي جزء من دورة مهارات مسؤوليات الإدارات الوسطى تمكين المشاركين من المهارات الادارية والقيادية الضرورية و تدريب المشاركين على كيفية التأثير في السلوك البشري و فن قيادة الاخرين و انجاز العمل بكفاءة و فاعلية وتعزيز التحفيز والمبادرة والابتكار والثقة بالنفس للارتقاء بالاداء المؤسساتي.

وتضمنت الورشة التي قدمتها الدكتورة نداء محمد باقر شرح نظرية الهيمنة الدماغية ومقياس هيرمان والتعرف على الشخصيات من خلال السلوك الناتج عن انواع التفكير المسيطر.

تطبيقات برنامج اوريجن

ونظم المركز ايضا ورشة عبر الانترنت عن تطبيقات برنامج اوريجن. ، وتهدف الورشة التي هي ضمن مشروع رصانة تطوير مهارات الرسم البياني لدى الباحثين والمشتركين ضمن تخصصاتهم.

وتضمنت الورشة التي قدمتها التدريسية رجاء محمد عبدالله تعريفا بسيطا عن البرنامج وكيفية استخدام البرنامج وتطبيقات حول الرسم البياني من خلال البرنامج فضلا يعمل البرنامج على تحليل البيانات والرسوم البيانية تم تصميمه خصيصا لمساعدة العلماء والرياضيين من خلال تحليل الرسومات البيانية والبيانات الأخرى و بفضل الأدوات الاحترافية لمعالجة الإشارات والعناصر في بيئة عمل رائعة وصديقة للمستخدم.