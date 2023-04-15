اليوم.. الشبابي يلاقي النفط وديا قبل المغادرة إلى إسبانيا

إجراء ثلاث مواجهات في افتتاح دور الـ 16 لبطولة الكأس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبُ الشباب لقاءً ودياً ثانياً أمام نادي النفط مساء اليوم الخميس، في ملعب المدينة الدولي ضمن تحضيراته المتواصلة للمشاركة في مونديال كأس العالم الشهر المقبل، وسبق للشبابي ان فاز على الكهرباء وديا مساء الاثنين بثلاثة أهداف من دون رد.. ومن المؤمل أن يغادرَ منتخب الشباب إلى إسبانيا في الثامن عشر من هذا الشهر لملاقاةِ منتخباتِ الدومينيكان والبرازيل ونادي إشبيليّة تحت 21 عاماً ومنتخب جبل طارق.

منافسات بطولة الكأس

تجرى اليوم الخميس ثلاث مباريات في دور الـ 16 لبطولة الكأس، فيلعب أمانة بغداد والكرخ في ملعب الأول في الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويضيف ملعب الشعب الدولي مباراة الحدود والشرقاط في الساعة التاسعة والنصف مساء، ويلعب نفط ميسان وكربلاء في ملعب ميسان الاولمبي في الساعة التاسعة والنصف مساء.في وقت، قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم تغييرَ توقيت مباراة فريقي البحري والمصافي ضمن بطولةِ كأس العراق من الساعة الثالثة والربع إلى الساعة التاسعة والنصف بنفس التاريخ والملعب يوم غد الجمعة الموافق 14 نيسان الجاري.

وتجرى غد ايضا 3 مباريات في الساعة التاسعة والنصف مساء، ملعب الشعب الدولي يشهد لقاء الزوراء ونفط البصرة، ويضيف دهوك منافسة فريق الطلبة، امام اربيل فيضيف في ملعب فرانسوا حريري فريق نفط الوسط.. وتاجلت مباراة الجوية والشرطة بسبب مشاركة فريق الجوية في كأس الملك للاندية العربية.

إجراء قرعتي دوري شباب وناشئة الدرجة الأولى

جرت، قرعةُ دوري شباب الدرجة الأولى في مقرّ الاتحاد، بحُضور رئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وعضويّ اللجنة علي عبيس ونجم عبد عواد، وممثلي الأندية. ويشارك في الدوري ١٥ نادياً قسمت على ثلاث مجاميع تلعب بنظام الذهاب والإياب، يتأهل من كل مجموعة فريقان، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (مصافي الجنوب، البحري، ميسان، السماوة، عفك)، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية (بيشمرگة، الجولان، ديالى، سامراء، المرور)، فيما تألفت المجموعة الثالثة الجولة الأولى من (الكوفة، الحسين، الصناعات الكهربائية، المصافي، الاتصالات).. وأسفرت مواجهات المجموعة الأولى عن الآتي :المصافي يلاقي الصناعات الكهربائية، الحسين يواجه الكوفة، الاتصالات (انتظار).. أما مواجهات المجموعة الثانية الجولة الأولى فقد أسفرت عن المواجهاتِ الآتية: السماوة يلاقي البحري، مصافي الجنوب يلتقي ميسان.. عفك (انتظار).. فيما أسفرت المجموعة الثالثة الجولة الأولى عن المواجهاتِ الآتية: الجولان يواجه المرور، ديالى يلاقي بيشمرگة.. سامراء (انتظار).

كما جرت، قرعةُ بطولة دوري الناشئين لدوري الدرجة الأولى في مقرّ الاتحاد، بحضور رئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وأعضاء اللجنة علي عبيس ونجم الأوسي وممثلي الأندية المشاركة.وقُبيل إجراء القرعة، شرحَ الدكتور حيدر عوفي آلية بطولة دوري الناشئين لدوري الدرجة الأولى، وأهمية هذا الدوري الذي ستشارك فيه 10 أندية، وسيقام بنظام الذهاب والإياب، وسيحدد موعد انطلاق مبارياته في موعد يثبت لاحقاً.وقد أسفرت القرعة عن المواجهات الآتية: الدفاع المدني يلاعب الميناء.. الحسين يواجه الصناعات الكهربائية، ديالى يلتقي بيشمركة ، سامراء يلاقي أمانة بغداد، السماوة يلعب امام المرور.