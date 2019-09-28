“مارفل” تواصل انتاج “سبايدر مان” 3

الصباح الجديد – وكالات:

قالت شركتا “سوني بكتشرز إنترتينمنت” و”استوديوهات والت ديزني”، إن استوديوهات “مارفل” ستواصل إنتاج سلسلة أفلام “الرجل العنكبوت: العودة”، لتهدئة مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفي البطل الخارق من عالم “مارفل” السينمائي.

كما أعلنت شركتا الإنتاج السينمائي، إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام “الرجل العنكبوت” الحالية، من بطولة توم هولاند، وسيكون في قاعات العرض السينمائي ابتداء من 16 يوليو/ تموز 2021، بحسب موقع “ذا فيرج” التكنولوجي.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قالت عدة تقارير ومنتجون، من بينهم كيفين فايجي، مدير إنتاج أفلام “مارفل”، إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما، بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

وأشارت التقارير في ذلك الحين، إلى أن “ديزني” أرادت حصة مالية أكبر في أفلام “الرجل العنكبوت” المنفردة التي تنتجها “سوني”. وأصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق، المعجبين بخيبة الأمل.

وقال فايجي اليوم “أشعر بسعادة غامرة أن رحلة “سبايدي” مع عالم “مارفل” السينمائي ستستمر”. وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن “الرجل العنكبوت” سيظهر أيضا في فيلم ستنتجه استوديوهات “مارفل” في المستقبل.