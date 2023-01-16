الأكلات العراقية تجذب اهتمام المشجعين في “خليجي 25

أشهرها الباجة والدليمية والبرياني..

بغداد- زينب الحسني:

حظي المطبخ العراقي باهتمام واسع مع استضافة مدينة البصرة لكأس “خليجي 25″وتوافد المشجعين إليه. وقد أبدى العشرات من ضيوف العراق إعجابهم بالأطباق التي تقدمها المطاعم العراقية للأكلات الشهيرة للبلد وأبرزها السمك المسكوف والباجه والقوزى والمشويات والدجاج بالتنور مع الخبز العراقي الشهير، والبرياني، مع أطباق من المقبلات، فضلا عن احتساء الشاي بالاستكان وفناجين القهوة، فيما فضل آخرون الاستمتاع بالأجواء الشعبية لتناول وجبات من أصحاب المطاعم الجوالة.

ومن أبرز الآكلات التي نالت اهتمام المشجعين والزائرين، والتي تعد من الأطباق الحاضرة بقوة في المطبخ العراقي الرياني والدليمية والباجة والمثرودة وغيرها من المأكولات الشعبية في العراق.

وتعد الدليمية العراقية، من أشهر الأطباق التي تقدم في المناسبات الاجتماعية، فتتكون من اللحم والأرز، ويوضع فوقها خلطة خاصة.

أما الباجة فتعد من أشهر الأطباق في المطاعم الشعبية العراقية، وهي تتكون من لحم الغنم وأحشائه الداخلية وتقدم مع الخبز.

أما التشريب فيتكون من قطع الخبز، والتي توضع مع الطبق المليء بحساء اللحم أو غيره حتى تتشبع منه، بينما تتكون المثرودة العراقية من الخبز الذي يوضع في الحساء ويعود سبب رواجها إلى توافر مكوناتها.

وعلى رأس المأكولات البحرية، يأتي طبق المسكوف، الذي توضع خلاله السمكة مقطوعة من نصفها لتصبح بشكلها الدائري المميز وتطبخ على الفحم ” الجمر “.

في حين تتكون أكلة الدولمة من مجموعة من الخضراوات التي يتم حشوها حسب الرغبة ويتم تناولها في التجمعات العائلية وهي من أبرز الاكلات الشعبية المعروف بها العراق. وأجمع أصحاب المطاعم على أن الاقبال على الأكل العراقي خلال بطولة كأس الخليج يعد قياسيا ولم تشهده المدينة من قبل، حيث غصت خلاله المطاعم بالزبائن من مختلف دول الخليج، والذين أعجبوا بالأطباق المقدمة، وأحبوا الأكل العراقي.

وأكد صاحب أحد المطاعم المشهورة بأنه اضطر إلى نصب طاولات خارجية لتلبية الطلب المتزايد خلال أيام البطولة، مشيرا إلى أنه لم يتوقع هذا الإقبال الكبير من الزبائن، مبديا سعادته الكبيرة بالانتعاش الذي تعيشها المطاعم في هذه الفترة، والصورة الطيبة التي ارتسمت لدى ضيوف العراق بعد إعجابهم الكبير بالأطباق المقدمة. واعترف عدد من أصحاب المطاعم بأن “خليجي 25” حققت أهدافها وتعد فرصة مواتية للتعريف بالأطباق العراقية لدى الضيوف الخليجيين، خاصة وأن العديد من الأجيال الجديدة لم تزر العراق لعقود طويلة، ومن خلال هذا الحدث الكروي الكبير، بالإمكان تذوق الأطباق المميزة، والخاصة بأهل البصرة.