الصناعة تستعرض المشاريع والمصانع الجديدة التي تم افتتاحها

أهم الأحداث المحلية التي شهدتها الوزارة عام 2018

بغداد – الصباح الجديد:

استعرضت وزارة الصناعة والمعادن المشاريع والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها من قبل وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني في عدد من شركات الوزارة خلال الفترة الماضية والتي شملت مجالات صناعية شتى كالانشائية والهندسية والكيمياوية والنسيجية والجلدية وغيرها .

وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان ولادة هذه المشاريع اسهمت في اضافة منتجات جديدة وتحقيق مردود مالي وتطوير واقع بعض الصناعات وقد تضمنت افتتاح معمل بلاستك بغداد التابع الى الشركة العامة للصناعات الانشائية وافتتاح مصنع الصوف الصخري وخطوط انتاج الاسفلت البوليمري المطور ومصبوبات الالمنيوم في الشركة العامة للصناعات التعدينية وافتتاح خطوط تجميع وانتاج الشاحنات في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات المتخصصة بانتاج شاحنات مرسيدس الالمانية وشاحنات سكانيا وفولفو السويدية بطاقة انتاجية (5000) شاحنة سنويا وكذلك افتتاح خط انتاج الحذاء العسكري (البسطال) في معمل الحقن المباشر التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والذي يتكون من مكائن لفصال الجلد وخياطته ومكائن حديثة ومتطورة تدار الكترونيا للحقن المباشر بمادة (البولي بورثين) ذات منشأ الماني بطاقة انتاجية (500) زوج لوجبة عمل واحدة وافتتاح مصنع فوكس العراق لانتاج الزيوت الصناعية ومصنع بغداد للتبوغ والسكائر في الشركة العامة للمنتجات الغذائية وغيرها ، لافتا الى ان افتتاح هذه المشاريع والمصانع جاء ثمرة للخطط والبرامج الاصلاحية التي تبنتها الوزارة بعد تسلم الوزير السوداني لمهامه في آب من العام الماضي بهدف تطوير عمل شركاتها الصناعية وجعلها شركات رابحة ومنتجة ، مفصحا عن ان الوزارة بصدد افتتاح مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة .

واشار الشمري الى ان نجاح هذه المشاريع وديمومة العجلة الصناعية والانتاجية للمصانع والشركات مرهون بمدى تعاون وزارات ودوائر الدولة والجهات كافة والتزامها بتنفيذ القرارات والقوانين الحكومية الداعمة للمنتج المحلي. واكد الشمري توجه الوزارة وتوجيهات الوزير السوداني بالانفتاح والتعاون مع المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص الرصينة والمتمكنة ماليا وفنيا لتلافي حالات الفساد التي حصلت في العقود السابقة ولتنويع الانتاج المحلي وتحسينه وتحقيق قيمة مضافة وتغطية احتياجات السوق العراقية .