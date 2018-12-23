  • الأحد , 23 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • عمار الحكيم يدعو لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من ما يكرس للكراهية

عمار الحكيم يدعو لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من ما يكرس للكراهية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من كل ما يدعو للكراهية تجاه الأديان و المذاهب والقوميات .
ونقل بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد عن السيد عمار الحكيم القول، ان ” معركتنا ضد الارهاب قد عززت اللحمة الوطنية بين شتى مكونات الشعب العراقي “.
واضاف البيان ” لابد من العمل على تعزيز وترسيخ الوئام والتعايش السلمي بين باقة الورد العراقية في شتى المجالات وعلى جميع الصعد بما في ذلك المناهج الدراسية والتربوية في مدارسنا ، وتنقيتها من كل ما يدعو الى الكراهية تجاه الأديان والمذاهب والقوميات ومن اجل تدعيم افكار النشىء الجديد بتعاليم سامية تنبذ الشقاق والفرقة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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