عمار الحكيم يدعو لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من ما يكرس للكراهية

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من كل ما يدعو للكراهية تجاه الأديان و المذاهب والقوميات .

ونقل بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد عن السيد عمار الحكيم القول، ان ” معركتنا ضد الارهاب قد عززت اللحمة الوطنية بين شتى مكونات الشعب العراقي “.

واضاف البيان ” لابد من العمل على تعزيز وترسيخ الوئام والتعايش السلمي بين باقة الورد العراقية في شتى المجالات وعلى جميع الصعد بما في ذلك المناهج الدراسية والتربوية في مدارسنا ، وتنقيتها من كل ما يدعو الى الكراهية تجاه الأديان والمذاهب والقوميات ومن اجل تدعيم افكار النشىء الجديد بتعاليم سامية تنبذ الشقاق والفرقة”.