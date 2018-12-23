بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من كل ما يدعو للكراهية تجاه الأديان و المذاهب والقوميات .
ونقل بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد عن السيد عمار الحكيم القول، ان ” معركتنا ضد الارهاب قد عززت اللحمة الوطنية بين شتى مكونات الشعب العراقي “.
واضاف البيان ” لابد من العمل على تعزيز وترسيخ الوئام والتعايش السلمي بين باقة الورد العراقية في شتى المجالات وعلى جميع الصعد بما في ذلك المناهج الدراسية والتربوية في مدارسنا ، وتنقيتها من كل ما يدعو الى الكراهية تجاه الأديان والمذاهب والقوميات ومن اجل تدعيم افكار النشىء الجديد بتعاليم سامية تنبذ الشقاق والفرقة”.
عمار الحكيم يدعو لتنقية المناهج الدراسية والتربوية من ما يكرس للكراهية
بغداد ـ الصباح الجديد: