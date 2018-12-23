المركز العراقي للتنمية الإعلامية يعقد ورشة عمل عن (أهمية مراكز البحوث والدراسات وما حققته خلال المرحلة الماضية)

بغداد – الصباح الجديد:

عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية ورشة عمل عن (أهمية مراكز البحوث والدراسات وما حققته خلال المرحلة الماضية) بحضور نخبة من الاكاديميين والإعلاميين وذوي الاختصاص البحثي تم استضافة الدكتور محمد السراج وكيل وزارة التعليم العالي والاستاذ صفاء الشيخ مستشار الامن الوطني وتم خلال الورشة مناقشة العديد من الأفكار التي من شأنها الوصول الى تأسيس فكرة مركز للأبحاث الاستراتيجية الوطنية والمعمول به في اغلب البلدان المتطورة علميا وكذلك تطوير عملية البحث العلمي في العراق عبر وسائل وأدوات حديثة والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

فيما تم الاتفاق على مواصلة عقد ورش عمل وصولا الى البدء بالعمل لانطلاقة جديدة لعمل مركز بحثي علمي وموضوعي ومنهجي .

وتم الاتفاق مع السيد محمد السراج وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة التنسيق بين المركز العراقي للتنمية الإعلامية والمراكز البحثية الأخرى مع جهود وزارته العلمية والبحثية .

كما نوه المشاركون بالورشة الى المصاعب والعقبات التي تواجه الباحث في الوقت الراهن وكيفية وضع الحلول المناسبة لها.

وفي ختام الورشة أشار د. عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الى نجاح هذه الورشة والذي يعني الاهتمام الجدي والمثابر للمشاركين للاستمرار بعقد الجلسات لتحقيق الهدف السامي والذي اجتمعنا من اجله وهو تأسيس المركز البحثي الوطني العراقي وبجهود وطنية عراقية خالصة مستفيدين من تجارب الدول والتي سبقتنا في هذا المضمار .