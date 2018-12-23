صحة الكرخ : انطلاق حملة التلقيح ضد مرض شلل الاطفال

مؤتمر لإعداد خطة عن استعمال اللقاح ضد السحايا

بغداد – الصباح الجديد:

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي عن انطلاق حملة التلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي للفئات العمرية من عمر يوم واحد و لغاية خمس سنوات للفترة من (23 – 27 الشهر الجاري في جميع المؤسسات الصحية في جانب الكرخ وتهيئة الفرق الجوالة لهذا الغرض .

وبين الحجامي ان الدائرة استكملت جميع اجراءاتها من خلال تهيئة الفرق الجوالة في جميع قطاعات الرعاية الصحية والمراكز الصحية وستكون حملة التلقيح من دار الى دار وكذلك ستشمل الحملة جميع دور الحضانة ورياض الاطفال ، مشيرا الى ان اللقاح تم توفيره من مناشئ عالمية وخضع لفحص وزارة الصحة والاجهزة الرقابية ، داعيا جميع المواطنين الى التعاون مع الفرق الصحية لتلقيح جميع الاطفال المشمولين بهذا اللقاح حفاظاً على سلامتهم من مرض شلل الاطفال .

واضاف مدير قسم الصحة العامة الدكتور نازك لهمود الفتلاوي ان الدائرة بدأت تنفيذ الحملة الوطنية للقاح ضد مرض شلل الأطفال للفئة العمرية من يوم إلى دون سن الخامسة ويتم التلقيح من خلال الفرق الثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والفرق الجوالة والآلية والتنقل من دار إلى دار وبغض النظر عن الجدول التلقيحي الروتيني .

واكدت مديرة اعلام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة هيام صبار سبتي ان الدائرة قامت بوضع خطة إعلامية تثقيفية قبل انطلاق الحملة اضافة الى حملات التوعية في جميع الجوامع ورياض الاطفال والمدارس والقنوات الفضائية واقامة الندوات التثقيفية وتوزيع الرسائل والفولدرات الصحية للتعريف بخطورة المرض وضرورة اخذ اللقاح والتعاون مع الفرق الصحية .

على صعيد متصل اقامت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة المؤتمر العراقي الثاني حول مرض السحايا وبالتعاون مع شركة سانوفي باستور المجهزة للقاحات .

وقال الدكتور صباح مهدي مدير شعبة الامراض التنفسية الحادة مدير البرنامج الوطني لمرض السحايا في وزارة الصحة خلال كلمته في المؤتمر ان من اهداف المؤتمر هو أعداد خطة حول استعمال اللقاح ضد مرض السحايا وتوعية الملاكات الصحية والمواطنين بخطورة المرض والوقاية منه والعمل على ايجاد شراكة بين وزارة الصحة وشركات انتاج وتجهيز اللقاحات للسيطرة والحد من الامراض الانتقالية ومنها مرض (السحايا).

واضاف مدير الشعبة ان مرض السحايا مرض متوطن في العراق وان هناك برنامج رصد في العراق من خلال كل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وان مرض السحايا يعد من الامراض الانتقالية عالية الخطورة وهو التهاب يصيب الاغشية المبطنة للدماغ ، مشيرا الى اعراض المرض ارتفاع الحرارة ، الصداع ، التقيؤ ، والانصمام العضلي للرقبة واعراض عصبية اخرى , مبينا ان هناك ثلاثة انواع لمرض السحايا هي ( الفايروسي , الجرثومي , السحائي) ويمكن ان يؤدي المرض الى انتشار الاوبئة ومضاعفات عصبية كالعمى وفقدان السمع وتخلف الدماغ والصرع وان مرض السحايا مرض ينتقل عن طريق التنفس لشتى الفئات وتم التركيز على عبء المرض وعدد السكان الذين يصابون والمناطق السكانية التي يظهر فيها والفئات العمرية التي يصيبها وانواع اللقاحات.

واكد مدير الشعبة ان الهدف من المؤتمر هو وضع دراسة لواقع المرض في العراق من اجل ادخال اللقاح الى العراق ولأي فئات يستعمل ، علما ان وزارة الصحة تستعمل اللقاح سابقا للحجاج فقط ، ومن اجل وضع خطة لاستعمال اللقاح ولاي فئة من فئات المجتمع لمنع الاصابة بهذا المرض وتكوين شراكات مع الشركات التي تجهز اللقاح ضد المرض من اجل خدمة تنفيذ البرامج وخطط وزارة الصحة في هذا المجال ، مؤكدا على ان التشخيص المبكر للمرض يمكن السيطرة عليه.

واختتم مدير البرنامج الوطني لمرض السحايا حديثه في المؤتمر بانه تم اجراء دراسات في العراق عن المرض عام 2007 وعام 2013 – 2015 وان هناك ارشفة لكل المعلومات والاحصائيات للاصابات بهذا المرض في العراق وانه تم ادخال لقاح السحايا ضمن جدول تلقيحات الاطفال في اللقاح السداسي وهو انجاز صحي يهدف الى حماية المجتمع من هذا المرض الانتقالي.