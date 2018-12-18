بيكر يستبعد تكرار إنجازات فيدرر ونادال

ميونيخ ـ وكالات:

أشار نجم التنس الألماني المعتزل بوريس بيكر، إلى صعوبة أن يحظى أي لاعب بالنجاحات التي حققها الثنائي روجر فيدرر، ورافائيل نادال.وقال بيكر، في تصريحات نقلها موقع «tennisworldusa»: «ألكساندر زفيريف من اللاعبين القادرين على الهيمنة في السنوات المقبلة، ولكن الفوز بـ20 أو 17 لقبًا في الجراند سلام هو أمر لا يصـدق، وأعتقـد أنـه لـن يحـدث مـرة أخـرى».

وأضاف الألماني: «ستأتي اللحظة التي يتوج بها زفيريف بلقبه الأول في الجراند سلام، وسيجد منافسة حينها من نيك كيريوس في حال لعب بصورة أفضل، وكذلك الحال مـن ستيفانـوس تسيتسيبـاس».

وتابع بيكر: «هناك مواهب روسية بارزة من خاشانوف وروبليف، وسيفرضون هيمنتهم على الألقاب مع مرور الوقت، هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين يملكون الموهبة بالفعل، ولكنهم لم يحظوا بالنجاحات في الجراند سلام حتى الآن، وربما السبب يتعلق بالعقلية والحفاظ على التركيز لمدة أسبوعين في مباريات من أفضلية 5 مجموعات».