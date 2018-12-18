ليفربول يصطدم ببايرن ومواجهات متوازنة لريال مدريد وبرشلونة

في قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكالات:

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت أول أمس في نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها بين ليفربول الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.

ويمكن القول أن القرعة أسعفت مانشستر سيتي بطل إنكلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي تواليا، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.. أما بالنسبة للمواجهات الأربع الأخرى، فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بباريس سان جرمان الفرنسي، ومواطنه توتنهام هوتسبر ببوروسيا دوتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أياكس الهولندي.. وتبقى بالطبع المواجهة الأبرز بين ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري الممتاز حاليا، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة.

أما بالنسبة لريال مدريد، فسيكون عليه التعامل مع اندفاع وحماسة شباب أياكس الذي عاد ليلعب دورا يذكر بأيام المجد وألقابه الأربعة في المسابقة القارية الأم بقيادة جيل جديد من اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس دي ليخت (19 عاما) وفرانكي دي يونغ (21).

ويمني أياكس النفس بمواصلة المغامرة في المسابقة القارية التي عاد للمشاركة فيها للمرة الأولى (دور المجموعات) منذ موسم 2014-2015، علما بأن المرة الأخيرة التي تأهل فيها الى ثمن النهائي تعود الى موسم 2005-2006.. وبالنسبة للنادي الملكي، فقد تغير كثيرا منذ تتويجه باللقب الموسم الماضي على حساب ليفربول، إذ استقال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه واستبدل أولا بجولن لوبيتيغي ثم بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، كما خسر جهود نجمه المطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل الصيف المنصرم للدفاع عن ألوان يوفنتوس.

وهنا القرعة: شالكه الألماني يلاقي مانشستر سيتي الإنكليزي، واتلتيكو مدريد الإسباني امام يوفنتوس الإيطالي، ويلاقي مانشستر يونايتد الإنكليزي فريق باريس سان جرمان الفرنسي، ويلعب توتنهام هوتسبر الإنكليزي امام بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يلتقي ليون الفرنسي منافسه برشلونة الإسباني، ويواجه روما الإيطالي منافسه بورتو البرتغالي، فيما يتواجه اياكس امستردام الهولندي امام ريال مدريد الإسباني، ويلعب ليفربول الإنكليزي امام بايرن ميونيخ الألماني، وتقام مباريات الذهاب في 12 و13، و19 و20 شباط ، والاياب في 5 و6، و12 و13 اذار.

إلى ذلك، حذر ارنستو فالفيردي لاعبي فريقه برشلونة من الاستهانة بمنافسهم القادم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليون الفرنسي.وتجنب حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم موعداً غير مرغوب فيه (من قبل عشاقه) أمام ليفربول في القرعة التي سحبت أول أمس لكنهم وضعوا في تحد محرج لفريق نامي لم يخسر في مجموعته بالدور الأول.. فقد أسقط ليون فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، على ملعب الاتحاد في أيلول ، وتعادل معه 2-2 في الإياب.

فالفيردي، الذي قاد البارسا في الدور الأول بدون مشاكل تذكر على حساب توتنهام وإنتر وآيندهوفن، قال بأن معرفته بليون قليلة، لكن لديه الخبرة الكافية ليحذر لاعبيه من هكذا مباريات.

وقال فالفيردي لقناة النادي الكاتالوني «الحقيقة هي أني لم أر سوى القليل لليون، لدي فكرة عامة أن هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن نأخذ حذرنا منهم، لكن يتعين علينا الاستعداد بشكل جيد».

وتابع «إنه فريق كان يتحدى سيتي وفاز في ملعب الاتحاد، هذا يدل على صعوبة الفوز في أي مباراة، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن لأي فريق».. وأضاف فالفيردي: «لدي شعور بأنهم فريق خطير للغاية، سريعون ومرنون، يجب أن نكون حذرين منهم، على أي حال لدينا وقت لدراستهم».وسوف يلتقي برشلونة مع ليون في فرنسا 19 شباط، قبل استضافة مباراة الإياب في إسبانيا 13 من الشهر التالي.