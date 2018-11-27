الكرخ يقفز للوصافة بثلاثية في شباك نفط الجنوب

اليوم.. أربع مباريات في الجولة التاسعة لممتاز الكرة

بغدادـ الصباح الجديد:

قفز فريق نادي الكرخ إلى وصافة ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا ومتخلفا عن الجوية المتصدر بفارق الأهداف، بعد الفوز الثلاثي على فريق نفط الجنوب أمس في المباراة التي اقيمت في ملعب الكرخ ضمن الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز.

وسجل أهداف الفوز للكناري محمود خليل هدفين من أهداف الكناري في الدقيقتين 8 و88 وسجل حسين جبار هدفا في الدقيقة 29، وبخسارته فان نفط الجنوب يحافظ على موقعه الثاني عشر وله 9 نقاط.

وبالهدفين، يكون لاعب الكرخ محمود خليل تساوى مع لاعب نفط ميسان برصيد الاهداف في صدارة ترتيب الهدافين ولكل منهما 7 أهداف.

وفي مباراة اخرى، أنتهت مباراة الهروب من القاع بين الكهرباء والنجف في ملعب التاجي بالتعادل 2 ـ 2، برغم ان الكهرباء تقدم بهدفي المحترف الأيفواري ابو بكر وكونيه في الدقيقة 45 وسجاد رعد في الدقيقة 54، حيث عاد النجف للمباراة بهدفي طاهر حميد ومعين احمد في الدقيقتين 63 و72، وحافظ كل من الفريقين على موقعه ولكل منهما 4 نقاط فالكهرباء بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير والنجف بالمركز العشرين الاخير في الترتيب.

وفي ملعب أمانة بغداد، انتهت مباراة الحدود وفريق الحسين بالتعادل بهدف لمثله، سجل المحترف النيجيري رحيم أولابي لفريق الحدود في الدقيقة 27 وتعادل لفريق الحسين علي كريم في الدقيقة 70.

وبذلك، رفع الحدود رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم الى المرتبة التاسعة، في حين حافظ فريق الحسين على موقعه السادس عشر وله 7 نقاط.

وتقام عصر اليوم الأربعاء 4 مباريات في اطار الجولة نفسها، ففي ملعب الشعب يلتقي الزوراء والسماوة، النوارس يملكون 17 نقطة بالترتيب الثالث، وللضيوف 8 نقاط بالمركز الخامس عشر.

اما مباراة البحري والطلبة فستقام في ملعب الزبير، أهل الدار يملكون 5 نقاط بالترتيب الثامن عشر ولضيفهم الأنيق 10 نقاط بالمركز الحادي عشر، ويشهد ملعب التاجي مباراة فريقي الصناعات الكهربائية والميناء، للأول 8 نقاط بالمركز الـ 14 وللثاني 11 نقطة بالمرتبة التاسعة، ويلاقي أربيل في ملعبه ضيفه فريق الديوانية، للفريق صاحب الضيافة 12 نقطة بالمرتبة الثامنة، ولضيوفهم 6 نقاط بالمركز السابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ الخميس، باجراء مباراتين، ففي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة القمة الجماهيرية بين الجوية المتصدر ووصيفه الشرطة، الصقور في رصيدهم 18 نقطة وللقيثارة 17 نقطة، فيما يلعب نفط ميسان وأمانة بغداد في ملعب ميسان الدولي، للأول 14 نقطة بالترتيب الخامس، وللثاني 9 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وتم تأجيل مباراة النفط ونفط الوسط بسبب ارتباط الأول بلقاء إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم بعد غدٍ امام فريق الهلال السعودي في ملعب فرانسوا حريري.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في اروقة اتحاد الكرة، عن ان لجنة الحكام قد استقر رأيها على اناطة المهمة التحكيمية لمواجهة الشرطة والقوة الجوية بالدولي واثق محمد.وقال المصدر: ناقشت لجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم، الاسماء المطروحة لقيادة مباراة ديربي العاصمة بغداد الذي سيجمع الشرطة بالقوة الجوية يوم غدٍ الخميس وحددت الطاقم الذي سيقود المواجهة.

واضاف: صفارة واثق محمد ستضبط لقاء الديربي على ان يساعده كل من واثق مدلل وكرار عبدالكريم وسلام جمعة وضياء جنديل.الى ذلك قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي اقامة مؤتمر فني صباح اليوم الثلاثاء دعت اليه كلا من ممثلي ناديي الشرطة والقوة الجوية الى جانب ممثل لجنة الحكام والمنسقين الامني والاعلامي بحضور مشرف اللقاء للكشف عن الامور الادارية المرتبطة بالمباراة اضافة لوضع التعليمات الخاصة باللقاء الجماهيرية لاخراجه بالحلة الاجمل.

وستشهد هذه الجولة غياب (11) لاعباً يمثلون تسعة اندية بداعي البطاقات الملونة وهم كل من سامال سعيد وعباس قاسم من فريق الزوراء، واحمد عيسى من فريق نفط الوسط، واحمد فرحان والمحترف ديدرتالا من الميناء، وعمار علي حسن من فريق الكهرباء، وعدي شهاب من الكرخ، ووائل عبدالحسين من البحري، وفراس زامل من نفط الجنوب، وشهاب رزاق من فريق الحسين، ومنتظر عادل نعمة من الحدود.

من جانب اخر، أعلن نادي القوة الجوية ، نيته التعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تحضيرًا للمشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا.

وقال باسم قاسم، المدير الفني للقوة الجوية، في تصريحات صحفية، إن الجهاز الفني أبدى رغبته في ضم 3 لاعبين محترفين لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف قاسم أن القوة الجوية يخطط أيضًا لإبرام بعض الصفقات المحلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأوضح أن المستوى الفني لدوري أبطال آسيا يختلف كثيرًا عن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، مما يتطلب من القوة الجوية، الاستعداد بشكل قوي ومميز.

ونوه باسم قاسم أن باختاكور، الذي سيواجه القوة الجوية في الدور التمهيدي، من الأندية القوية والمتمرسة في البطولات القارية.