عادت بعثة منتخبنا الوطني لتنس كرة القدم من مشاركتها الأخيرة في بطولة كأس العالم التي اقيمت في مدينة كلوج الرومانية مكللة بالوسام الذهبي في المنافسات الفردية للاعب علي جليل الذي توج بكأس العالم للفردي فئة B، في حين حل العراق سادس الترتيب النهائي في السباقات الفرقية.

المنتخب الوطني بتنس كرة القدم، حصل على جائزة الفريق المثالي، في حين نال ملاكه التدريبي جائزة اخرى كأفضل ثالث ملاك تدريبي مشارك ضمن البطولة.

إنجازات تنس كرة القدم، وهو الاتحاد الفتي الذي ابصر النور رسميا في العام 2017، بدأت هذه الإنجازات تبلغ المدى العالمي، لكون العاملين في إدارة دفة القيادة للاتحاد يحرصون على المشاركة في المحافل الكبرى ايمانا منهم بمقدرة اللاعبين على تحقيق التفوق، وحرص رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، صفاء صاحب، ونائبه أسعد الساعدي، على تفعيل الجانب المحلي من اقامة البطولات لكلا الجنسين والدورات التدريبية والتحكيمية المتقدمة، وتوسيع قاعدة اللعبة، فكانت المنافسات المحلية تشهد اثارة وندية بين المشاركين سواء من فرق بغداد او المحافظات، لتفرز البطولات منتخبات جديرة بالنجاحات في تمثيلها للعراق ضمن البطولات الخارجية التي اقيمت على صعيد القارة أو العالم.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تمكن اتحاد تنس كرة القدم، من تشييد ملعباً جميلاً لاحتضان التدريبات والمباريات ضمن مقر اكاديمية مشروع البطل الأولمبي بكرة القدم في مجمع ملعب الشعب الدولي.

ولأن اتحاد تنس كرة القدم، فعالاً، فقد حصل رئيسه صفاء صاحب على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي، وشرع في تنسيق العمل وتفعيل دور العراق على الصعيد القاري منطلقا منه إلى الفضاء الدولي.

تحية للاتحاد الفتي، وإلى نجاحات وإنجازات أخرى تسهم في دعم رياضة العراق في الاستحقاقات المقبلة.

فلاح الناصر