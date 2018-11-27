العبيدي يؤكد الحرص على دعم مسيـرة الأولمبي في تصفيات آسيا

شهد يثمّن موقف وزارة الشباب والرياضة

إعلام الشباب والرياضة:

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي، الملاك التدريبي للمنتخب العراقي الاولمبي، للاطلاع على استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية التي ستقام في إيران خلال شهر اذار العام المقبل.

وقال العبيدي ان الوزارة تقف الى جانب المنتخبات الوطنية بكل مسمياتها لتذليل العقبات التي تواجهها سواء كانت ادارية ام فنية سعياً لتحقيق افضل النتائج التي تليق بتاريخ العراق ورياضته.

واوضح ان العراق يمتلك امكانيات ومواهب اذا ما تم توظيفها واستثمارها بالشكل الصحيح سيكون لها شأن كبير على مستوى عربي وقاري، مؤكدا ان الوزارة تسعى لحل الاشكالات الادارية امام اللاعبين سواء كانوا محليين ام مغتربين.

من جانبه قدم مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد، التهنئة للسيد الوزير بالنيابة عن الملاك الفني المكون من مساعديه عباس عبيد و حيدر نجم ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم فصلاً عن المدير الاداري عبد الكريم فرحان والمنسق الإعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني بمناسبة تسنمه المنصب الوزاري، مبينا ان المنتخب بحاجة الى دعم الوزارة كونه يمر بمرحلة انتقالية جراء تغيير معظم اللاعبين.