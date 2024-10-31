أردوغان: تركيا تنوي امتلاك منظومة “القبة الفولاذية” للدفاع الجوي

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تهدف إلى امتلاك منظومتها للدفاع الجوي بحيث تحمل اسم “القبة الفولاذية” قريبا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بمقر شركة توساش التركية للصناعات الجوية في أنقرة لتدشين الطائرة “جوكباي” المحلية الصنع: “أصبح مفهوما بشكل أفضل الآن مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات لأمننا”.

وأضاف: “إذا كانت لديهم “قبتهم الحديدية”، فستكون لدينا “قبتنا الفولاذية”، لن ننظر إليهم ونقول: لماذا لا نمتلك هذا؟”.

ولم يحدد الرئيس التركي موعدا لامتلاك تركيا مثل هذه المنظومة.

وأضاف: “سنعمل على زيادة قدراتنا المتكونة من الصواريخ البعيدة المدى خلال هذه الفترة أيضا، فتركيا لن ترتاح حتى تستقل تماما في قطاع الدفاع”.

وقد صممت إسرائيل منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” لاعتراض أية صواريخ تطلق على أراضيها، وبدأ تشغيلها في عام 2011.