  • الخميس , 31 أكتوبر 2024
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • منوعات
  • ضبط معمل يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد

ضبط معمل يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد

منوعات
التعليقات على ضبط معمل يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في بغداد مغلقة
117 views

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأربعاء، ضبط معمل يحتوي 105 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في بغداد

وقالت في بيان اطلعت ” الصباح الجديد”: إنقطعاتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة تقديم الدعم والإسناد لكوادر دوائر “الأمانة، البلديات، الكهرباء، الموارد المائية” والرقابة الصحية، أغلقت معملا مخالفا للشروط الصحية ضبط بداخله (105) طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري“. 

وأضافت أنه “تم اعتقال سبعة متهمين بينهم مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية واخرين لتجاوزهم على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وذلك ضمن مناطق (صخيريجة، الرشيد، حي بلال) جنوب بغداد” . 

نبذة عن

avatar

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة