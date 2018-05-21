مفوضية الانتخابات ترد شكاوى واردة من مكاتبها في 8 محافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكاوى واردة من مكاتبها في ثمان محافظات، تتعلق بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها “الصباح الجديد”، فقد ردت مفوضية الانتخابات بناء على قرار مجلس المفوضين، على الشكاوى الواردة من مكتب المفوضية في 8 محافظات لعدم وجود مخالفة وعدم كفاية الأدلة ومخالفة للشروط الشكلية.

وأوضحت المفوضية ان المحافظات التي أرسلت مكاتبها شكاوى هي أربيل ودهوك وبابل وكربلاء وصلاح الدين ونينوى وكركوك والديوانية، مشيرة إلى ان قرارها قابل للاستئناف أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لآخر نشر.

وبينت المفوضية أنه جرى تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر قرار مجلس المفوضية وفقا للأصول.

من جهة ثانية أكد بيان صادر عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استنادا الى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوي الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، ان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى.

وأشار إلى ان مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 ( التصويت العام والخاص والخارج ) وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، وتبين وجود (33 شكوى ) حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها الغاء 103 محطة توزعت على المحافظات التالية ( الانبار، نينوى ،صلاح الدين ، بغداد ، اربيل).

وختم المجلس بالقول إنه “فيما يتعلق بالطعون فأن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات ومكتبي بغداد / الكرخ والرصافة وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية.