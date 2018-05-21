رفع 1153 رفاتاً من ١٥ مقبرة لضحايا سبايكر

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر في وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن أعداد رفات ضحايا قاعدة سبايكر، المرفوعة والمسلمة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن “الفرق الفنية لوزارة الصحة ومؤسسة الشهداء، رفعت ١١٥٣ رفاتاً، من ١٥ مقبرة داخل القصور الرئاسية في مدينة تكريت، خاصة بشهداء مجزرة قاعدة سبايكر”.

وأضاف أن “أعداد الحالات المسلمة إلى ذويها، بعد انتهاء عمليات المطابقة، بلغت ٧٠٤ في بغداد وعدد من المحافظات”.

وأشار إلى أن “دائرة الطب العدلي، ستقوم خلال الإيام المقبلة، بتسليم عدد من الحالات، بعد الانتهاء من عملية مطابقة البصمة الوراثية”.

يذكر أن تنظيم “داعش” أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.