العراق يسدد 10 مليارات دولار من ديونه في عام 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، أن العراق سيسدد 10 مليارات دولار من ديونه في عام 2022، مبيناً أن العراق حصل على تصنيف ائتماني جيد.

وقال صالح في تصريح متلفز، إن “العراق سيقوم بتسديد ديون مترتبة عليه والتي سوف لن تقل عن 10 مليارات دولار في عام 2022”.

وأضاف، أن “على الحكومة أن تتحوط من الآن لأجل تسديد هذه الديون الكبيرة من خلال إنشاء صندوق تعويض الديون عبر وضع الأموال فيه سنوياً”، مؤكداً أن “العراق قادر على سداد هذه الديون ولا سيما بعد حصول العراق على تصنيف ائتماني جيد، كما أن التجربة أثبتت أن العراق لم يتأخر عن تسديد الديون المترتبة عليه سابقا”.

يذكر ان العراق حصل على ديون خارجية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى ديون داخلية عبر طرحه لسندات أسهم خاصة من أجل تمويل موازنته العامة التي تأثرت بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط العالمية والتي يعتمد العراق عليها بشكل رئيسي في موازناته العامة.