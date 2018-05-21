تخصيص أموال تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة تعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنها ستعوض المتضررين من العمليات العسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مصدر مخول في اللّجنة، في تصريحات صحفية ،إن دائرة “الموازنة في وزارة المالية أشعرت اللّجنة المركزية لتعويض المتضررين بكتب تخصيص لمبالغ التعويضات للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات”.

واضاف، ان “مجموع المبالغ التي خصصتها وزارة المالية للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم منذ بداية كانون الثاني 2018 وحتى شهر أيار الحالي بلغت 38 مليارا و97 مليونا و484 الفا و292 دينار”، مشيرا الى ان معظم الاموال المذكورة كانت الحصة الأكبر منها لمحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

واوضح، ان “المتضررين من الذين صدرت لهم قرارات تعويضية عن اللجنة المركزية وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل سيتم تعويضهم”،

وأوضح المصدر ان “المبالغ المذكورة خصصت الى حسابات المحافظات والتي بدورها تقوم بطلب التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية لغرض توزيعها على المواطنين المتضررين في وقت لاحق”.