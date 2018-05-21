الحكيم وعلاوي يبحثان خارطة التحالفات السياسية المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، أمس الاثنين، خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة .

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد:” نسخة منه، ان “رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم استقبل، نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق ونتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً في البلاد وخارطةَ التحالفات السياسية”.

واوضح الحكيم بحسب البيان، ان ” هناك توافقا مشتركا بين الطرفين في الرؤى حول آليات تشكيل الحكومة”، مشيرا الى ان “الطرفين اتفقا بالمضي بحوار مشترك مع جميع القوى السياسية التي تشترك معنا في الرؤية والبرنامج والأولويات وصولاً إلى تشكيل حكومة قوية بقرار عراقي تستند على الأغلبية الوطنية”.

وشدد خلال اللقاء على “ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية فيما يخص تشكيل الحكومة”.