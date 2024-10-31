محافظ ذي قار يُكرم السباح فلاح ناهض

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للسباحة البارالمبي هاشم فرز ، ان محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي قد كرم لاعب الاتحاد العراقي البارالمبي فلاح ناهض واضاف فرز ان تكريم المحافظ الابراهيمي جاء للنتائج التي حققها اللاعب فلاح خلال مشاركته في بطولة العالم التي سبق واقيمت في المانيا وحصل فيها على الوسام الذهبي اضافة الى ان المحافظ منحه كتاب شكر وتقدير ايضا للاوسمة الملونة التي حققها اللاعب فلاح ناهض لجهوده التي قدمها للعبة وحقق فيها نتائج رائعة يُذكر ان فلاح ناهض أول لاعب بارالمبي يُقام له تمثالين من النوع الكبير في محافظة ذي قار.

من جانب اخر، اختتمت مؤخراً بطولة التجديف والكانوي فعالية الاكروميتر الثابت وحقق نادي وسام المجد لقب البطولة وجاءت لجنة بابل بالمركز الثاني ونادي شباب الخيرات المركز الثالث بمشاركة ثلاثون لاعب ولاعبة يمثلون اللجان الفرعية والاندية الرياضية وتعتبر هذه البطولة التي نظمها الاتحاد بنجاح كبير كجزء من تنشيط هذه الفعالية في الاتحاد واللجان الفرعية