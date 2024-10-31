ليبيا.. إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الغرق

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت مؤسسة ليبية معنية بمساعدة المهاجرين غير الشرعيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، إنقاذ السلطات الليبية لـ 50 مهاجرا غير شرعي تعرض قاربهم للغرق.

وقالت مؤسسة “العائدين” الليبية، إن القوات الخاصة البحرية الليبية، تمكنت فجر الثلاثاء، من إنقاذ مركب كان بصدد الغرق قباله سواحل منطقة التميمي غرب طبرق على بعد 100 كيلومتر منها.

وأوضحت المؤسسة المعنية بمساعدة المهاجرين أن مركب الهجرة غير الشرعية كان على متنه 50 مهاجرا، يحملون الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية، ومهاجر واحد يحمل الجنسية السودانية.

وأكدت المؤسسة الليبية، أن جميع المهاجرين الذين تم انقاذهم من على متن مركب الهجرة غير الشرعية، بحالة جيدة، ويتواجدون داخل مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طبرق الليبية.