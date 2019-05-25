جراحة بسيطة لكاحل دانيال كريغ اثناء التمثيل

الصباح الجديد – وكالات:

يخضع الممثل دانيال كريغ، الذي يلعب شخصية جيمس بوند، لجراحة في الكاحل بعد أن أصيب في أثناء تصوير مشاهده بأحدث أفلام سلسلة الجاسوسية، والذي سيطرح بموعده المقرر في شهر أبريل/ نيسان 2020، على وفق ما أعلن المنتجون.

وجاء في تغريدة على حساب (جيمس بوند) الرسمي على تويتر أن الجراحة بسيطة وأن كريغ أصيب في أثناء تصوير مشاهد في جاميكا.

وذكر في التغريدة ان العمل سيستمر بينما يتعافى كريغ لمدة أسبوعين بعد العملية.

وما زال موعد إطلاق الفيلم في أبريل 2020″. والفيلم، “الذي لم يحدد اسمه بعد”، سيكون خامس فيلم يقدم فيه دانيال كريغ شخصية العميل البريطاني الشهير.

وتحقق سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة (مترو غولدن ماير) أحد أكبر العائدات في صناعة السينما، إذ حقق فيلم (سبكتر) للمخرج سام منديز الذي صدر في 2015 عائدات عالمية بلغت 880 مليون دولار، في حين حقق فيلم (سكاي فول) في 2012، والذي أخرجه منديز أيضا، أكثر من مليار دولار عالميا.