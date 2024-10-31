شرطة ميسان تحبط محاولة قتل امرأة على يد زوجها

أعلنت قيادة شرطة ميسان، أول أمس الثلاثاء، عن إحباط محاولة قتل امرأة على يد زوجها وسط المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان صحفي: أنه من خلال تكثيف تواجد مفارز الشرطة وأثناء التجوال بين شوارع وأزقة مناطق مدينة العمارة ضمن قاطع قسم شرطة الكرامة، سُمع صوت صراخ داخل أحد المنازل، مما استدعى تدخل المفارز في الحال والدخول إلى المنزل.

وبينت أنه تمت مشاهدة امرأة مرمية على الأرض وهي مصابة بآلة حادة في رقبتها، وأثناء تفتيش المنزل تمكنت المفارز من إلقاء القبض على زوج الضحية.

وأضافت أنه تم إسعاف الضحية ونقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة وهي بحالة مستقرة، فيما تم نقل الجاني إلى مركز الاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية.