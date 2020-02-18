هيونداي تنشر صوراً لسيارة شبابية

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت شركة هيونداي صورا ومعلومات عن الجيل الجديد من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent.

وقامت الشركة ببعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وصار أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلا، وأصبحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

أما من الداخل فبات للسيارة واجهة قيادة مختلفة قليلا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة.

إضافة الى مقود هذه المركبة الذي زود بأزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

كما زودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانـزلاق علـى الطرقات المتعرجة أو المغطـاة بالميـاه والثلـوج.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليترات وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليترات وعزم 123 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمسة مراحل، وأوتوماتيكية بست مراحل.