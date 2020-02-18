  • الأربعاء , 19 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أديل تطرح البومها الجديد في تموز

الصفحة الأخيرة
التعليقات على أديل تطرح البومها الجديد في تموز مغلقة
199 views

الصباح الجديد – وكالات:
اعلنت النجمة العالمية أديل طرح ألبومها الغنائي الجديد في شهر تموز أيلول من العام الحالي، بعد غيابها عن الجمهور مدة، ومن المؤمل ان تعود بقوّة وتحتل الصدارة بأغنياتها كما في السابق.
الجدير ذكره ان أديل فاجأت متابعيها مؤخرا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 عاماً، ظهرت فيها إلى جانب بابا نويل، وبدت رشيقة ونحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.
وبدت نحيفة بصورة مبالغ بها، وعظامها بارزة بنحو ملفت. وانتقد عدد كبير من محبيها شكلها الجديد الذي اختلف نهائياً وخصوصاً لناحية ملامح وجهها الحادة والشاحبة، خاصة وان جمهورها أحبها حتى بوزنها الزائد، فعلق البعض على ان هذا هوس يصيب بعض الفنانات في إشارة منهم الى انجيلينا جولي التي اشيع انها أصيبت بمرض فقدان الشهية بسبب نحافتها الزائدة التي ظهرت بها قبل مدة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة