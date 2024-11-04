أنجلينا جولي تتحدث عن صفات مشتركة بينها وبين ماريا كالاس” شخصية فيلمها الجديد”

الصباح الجديد – وكالات:

تحدثت أنجلينا جولي بصراحة عن علاقتها الشخصية بـ ماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

وقالت جولي: “لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر لأنه شخصي للغاية، ولكن هناك بالتأكيد شعور بالوحدة، قد أكون أشياء كثيرة، لكنني مجتهدة للغاية”، وعلى الرغم من كونها “شخصًا غير مثالي”، قالت جولي: “إنني أعمل بجد وهي تفعل ذلك”، ومضت في وصف العلاقة بينهما، قائلة: إن كالاس وهي تعتبر نفسها “مؤدية أو عاملة لديها وظيفة للقيام بها”، ولهذا السبب قد يكونان “قاسيين على نفسيهما”.

الفيلم من المقرر عرضه للجمهور في 27 الشهر الجاري، قبل عرضه لأول مرة على Netflix في 11 الشهر المقبل، بالإضافة إلى ذلك، فقد حظي بحفاوة بالغة في مهرجان نيويورك السينمائي.

وتحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن شخصيتها الجديدة “ماريا كالاس” التي تجسدها في فيلمها “ماريا” للمخرج بابلو لارين، حيث وصفت الدور بانه “يأتي مرة واحدة في العمر”، مضيفة “أن تلك الأدوار بالتأكيد تكون الأكثر تحدياً” في إشارة واضحة الى الأشهر السبعة التي قضتها في تعلم بعض من الأغاني الدرامية المرتبطة بـ كالاس.