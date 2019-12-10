حقوق الانسان تدعو الطلبة للعودة الى الدراسة ضمانا لحقهم في التعليم

بغداد- الصباح الجديد:

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في البلاد امس الثلاثاء، الطلبة للعودة الى مقاعد الدراسة “ضمانا” لحقهم في التعليم.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، “ندعو الطلبة الى العودة الى مقاعد الدراسة ضمانا” لحقهم في التعليم”.

وشددت المفوضية العليا لحقوق الأنسان على ضرورة أن “تلتزم وزارة التربية ونقابة المعلمين ومديرياتها واداراتها بتوفير كل مستلزمات العملية التربوية وبما يسهم في أستئناف الدراسة في جميع محافظات العراق ألتزاماً بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق أبتداء” بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ وأتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٩٠”.

وحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان “أولياء الامور ووجهاء العشائر على تشجيع أبنائهم لمواكبه الدراسة والتعاون مع الهيئات التعليمية والتربوية وادارة المدارس لأستئناف الدراسة وضمان حق أبنائهم في التعليم”.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان “القوات والاجهزة الامنية لتوفير وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين والكوادر التربوية وبما يضمن ديمومة العملية التربوية والتعليمية وحق التعليم المتكافئ لجميع العراقيين”.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي برغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ووسط هذه الاحتجاجات تشهد معظم مدارس وجامعات العاصمة بغداد، وغالبية محافظات الجنوب اضرابا عاما عن الدوام الرسمي منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.