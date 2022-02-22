اليوم.. عقدة رونالدو تُرعب أتلتيكو قبل صراع الأبطال

مواجهة مرتقبة بين بنفيكا وإياكس أمستردام

العواصم ـ وكالات:

تستكمل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين، وتأتي مباراة أتلتيكو مدريد ضد ضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على رأس المواجهتين برغم ان المباراة الأخرى تجمع بنفيكا البرتغالي وفريق إياكس أمستردام الهولندي وهي لها أهمية مرتقبة أيضا.

وتعد هذه المواجهة مألوفة على الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سبق له الاصطدام بأتلتيكو في الكثير من المناسبات، لكنه سيلعب لأول مرة ضد الفريق الإسباني بقميص المان يونايتد.وأصبح أتلتيكو أحد ضحايا رونالدو المفضلين، سواء على مدار مسيرته بشكل عام، أو في دوري الأبطال، حيث يأتي بعد إشبيلية في قائمة أكثر الفرق استقبالًا لأهداف اللاعب البرتغالي.

خاض صاحب الـ 37 عامًا، أكبر عدد من المباريات في مسيرته مع الأندية أمام الروخي بلانكوس، بواقع 35 مواجهة بكافة البطولات.جاء ذلك بعدما لعب الدون لمدة 9 سنوات في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، مما جعله في مواجهات مستمرة مع جار العاصمة.

وخلال تلك المواجهات، ساهم كريستيانو رونالدو في تسجيل 34 هدفًا، حيث أحرز 25 منها بنفسه، وصنع 9 آخرين.وعلى مستوى دوري الأبطال، فقد اصطدم رونالدو بالأتلتي 10 مرات بمراحل مختلفة، ساهم خلالها بـ 10 أهداف، سجل منها 7 وصنع 3 آخرين.

كما مزق الدون شباك الأتلتي بثلاثية «هاتريك» مرتين في التشامبيونزليج، استقبلها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.وفي الدوري الإسباني، دون أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ثلاثيتين أيضًا في شباك أتلتيكو، الأولى استقبلها تيبو كورتوا، والثانية كان ضحيتها أوبلاك أيضًا.

هل تنتهي العقدة؟

يعيش أتلتيكو مدريد، أصعب أوقاته هذا الموسم، نظرًا لتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة بكثرة التعثر على كافة الأصعدة، لكنه يطمح لأول مرة في تجاوز عقبة فريق يمتلك رونالدو في دوري الأبطال.وأصبح الأسطورة البرتغالي بمثابة عقدة للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني وكتيبته، بعدما تسبب في حرمانهم من اللقب 5 مرات.وتعرض فريق العاصمة الإسبانية للإقصاء 3 مرات على يد رونالدو، فيما خسر أمامه في المباراة النهائية عامي 2014 و2016.

وكان أتلتيكو في طريقه لإنهاء هذه العقدة عندما واجه يوفنتوس، الذي كان يلعب له الدولي البرتغالي، في ثمن نهائي البطولة بموسم 2018-2019، وذلك بعدما حقق الفوز ذهابًا (2-0).برغم ذلك، نجح رونالدو في حمل اليوفي لربع النهائي بعدما عاقب أتلتيكو بثلاثية «هاتريك»، قادت فريقه السابق حينها للفوز (3-0)، معوضًا خسارته في جولة الذهاب.ومن الممكن أن يحقق أتلتيكو هدفه هذه المرة، خاصة مع تقدم رونالدو في العمر ببلوغه 37 عامًا، فضلًا عن تراجع معدله التهديفي، مقارنة بالسنوات الماضية.

ومع ذلك، فإن سجل رونالدو التهديفي في البطولة هذا الموسم، يثير الرعب في نفوس جماهير الروخي بلانكوس، حيث لم تغب أهدافه عن كافة المباريات التي خاضها في دور المجموعات، مسجلًا 6 أهداف في 5 لقاءات.

هذا وتعرض أتلتيكو مدريد لضربة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الفرنسي توماس ليمار جناح أتلتيكو مدريد، لن يشارك في موقعة مانشستر يونايتد.وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن تدريبات أتلتيكو مدريد التي أقيمت اأول أمس، شهدت غياب القائد كوكي، وسط شكوك كبيرة حول مشاركته أمام اليونايتد.وأضافت أنه في حالة تأكد غياب كوكي عن لقاء اليوم الأربعاء، سينضم لعدد كبير من الغيابات أهمها دانييل فاس ويانيك كاراسكو وكونيه وتوماس ليمار وليكومت.ويعد كوكي أحد أفراد القوام الأساسي للروخيبلانكوس، حيث يعتمد عليه المدرب دييجو سيميوني في وسط ملعب الفريق على مدار السنوات الماضية.